Пирс Морган обвинил Меган Маркл в эгоистичности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пару дней назад Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына Арчи и приняла участие в параде в честь королевы Елизаветы II

Пока внимание таблоидов и поклонников было приковано к образу и новому кольцу герцогини, скандальный журналист Пирс Морган пристыдил ее за эгоистичность и пренебрежение долгом.

8 июня Меган Маркл с принцем Гарри и остальными членами королевской семьи приняла участие в торжественном параде Trooping The Colour. Пирс Морган не мог не обратить внимание на то, что незадолго до этого герцогиня отказалась от встречи с Дональдом Трампом, ссылаясь на декретный отпуск.

«СМИ заявили, что Меган заботится о новорожденном Арчи, но стоило Трампу уехать, как она появилась в карете с открытым верхом, сияющая и с неизменной улыбкой на лице. Называйте меня подозрительным, но она пропустила встречу из-за личной неприязни, а это недопустимо. Это противоречит сделке. Большинство актрис средней руки променяли бы конфиденциальность на возможность быть членом королевской семьи, и все что от них требуется взамен, это вести себя соответствующе. Будучи единственной американкой в королевской семье, Меган обязана была поприветствовать президента. Оставаясь дома, а затем показываясь во всей красе через пару дней, она продемонстрировала эгоистичное пренебрежение королевским долгом», — заключил журналист.

Джерело: popcornnews