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    Жизнь

    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку

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    Jerry Heil&nbsp; - Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil 

    Популярная украинская артистка - сыроед

    Украинская певица Jerry Heil, которая стала популярной после выхода трека «Охрана, отмена!», рассказала о том, как держит себя в форме.

    Оказалось, уже год Jerry Heil на системе сыроедения. Это значит, что она не ест ничего вареного, печеного, жареного... То есть, ничего, что прошло термическую обработку. Конечно, от мяса она также отказалась. Родители восприняли это не сразу. Потому что они мясники.

    «Я очень много времени проводила на рынке, потому что там работали родители. Долгое время я росла в таком окружении, где мясо – это, типа, всему голова, и у меня даже улица была, на которой жили одни мясники», – рассказала Jerry Heil в эфире канала «Украина».

    Девушка говорит, что именно эта система питания прекрасно держит ее в форме, ведь в подростковом возрасте Яна, по ее словам, была пухленькой. Именно о лишних килограммах новая песня девушки.

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    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку
    Jerry Heil призналась, что не ест продукты, которые прошли термическую обработку

    «Песня «Натверкай» о том, что не надо стесняться своего тела, быть положительным, просто наслаждаться, получать удовольствие от жизни и именно от этого лета, – комментирует артистка. – В сам трек заложен стеб, скажем, над амбициями женщин похудеть к лету. В припеве есть слова, что лето покажет, кто жал, а кто жрал».

    Записи песен, съемки клипов, выступления, гастроли, даже уже будущий сольный концерт. Как же стать такой популярной буквально за один день?

    «Если действительно хочется за один день, то надо просто анализировать себя – в чем ты лучший, не представлять себя кем-то другим и следить за новыми веяниями. Все роли заняты, остается только быть собой!» – признается Jerry Heil.

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