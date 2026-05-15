Українець назвав головні недоліки та переваги життя в Польщі

Чоловік з України поділився багаторічним досвідом життя в Польщі

Українець після 10 років життя у Польщі назвав недоліки цієї країни. Чоловік має власний бізнес за кордоном, що викликає окремі складнощі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогера в Тіktok.

Бюрократія

За словами українця, один із недоліків життя в Польщі – це бюрократія. Деякі знайомі чоловіка переїхали з цієї країни саме через це.

«Складні й незрозумілі процедури отримання документів, які інколи дивують навіть самих працівників. Для оформлення дозволів або ж картки побуту потрібні десятки додаткових документів. І це дуже втомлює і триває роками. Якщо у вас немає польського походження, то реально отримати постійні документи можна за 5–8 років», – сказав емігрант.

Клімат

У Польщі похмура погода, яка завжди нагадує осінь. Головним недоліком є постійна відсутність сонця та погана якість повітря. «Ми ще досі не звикли до похмурої та неприємної осені, де всюди сіро та сумно. І звичайно, що сонце в Польщі на вагу золота. Якість повітря також вважається у Польщі однією із найгірших у Європі. Особливо в зимовий період під час опалювального сезону», – розповів українець.

Зарплати та ціни

Ціни на оренду житла та продукти в Польщі зростають. Емігрант порівнює їх із цінами в Німеччині. «Не враховуючи пологів, ми взагалі не розраховуємо на державну медицину. Оскільки запис до спеціаліста може зайняти від кількох місяців навіть до кількох років», – запевняє він.

Податки

Оскільки українець має власний бізнес у Польщі, то високі податки є для нього одним із головних недоліків. «Складно вести бізнес через велике навантаження податків. Наприклад, на зарплату працівників та доходів.

Якщо ми маємо одного працівника, йому потрібно заплатити мінімальну заробітну плату, то віддати державі потрібно не менше двох тисячі злот. Тому ведення бізнесу в Польщі – це окремий вид мистецтва, де потрібно шукати різні варіанти податкової оптимізації», – зауважив чоловік.

Ставлення до мігрантів

Ще одним недоліком життя в Польщі українець називає недружнє ставлення до мігрантів. За його словами, у цій країні ви завжди будете чужими: «Польща – це консервативна країна, де ти завжди будеш чужим. Таке відчуття у нас не пропало, незважаючи на те, що ми вже отримали давно польське громадянство».

Переваги життя у Польщі

Водночас Польща має певні переваги. Саме тому емігрант разом із родиною мешкає в цій країні вже 10 років. «Висока якість доріг спрощує пересування. Також ми маємо доступ до європейської освіти. Скажу відверто, у Польщі справді безпечно, порівняно із західними країнами Європи. І ціни не такі високі, як, наприклад, у Франції чи Німеччині. І найважливіше, по статистиці, кожна третя людина у Вроцлаві – це українець. Тому я особисто відчуваю себе, як вдома», – розповів блогер.

