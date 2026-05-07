Українка назвала п’ять переваг життя у Німеччині

Юлія Відміцька
Українка Валентина Нечаєва декілька років тому емігрувала з родиною до Німеччини. Жінка розповіла, чому обрала для життя саме цю країну та назвала її переваги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео блогерки.

За словами українки, перед переїздом, вона зважувала всі переваги і недоліки інших країн та все ж таки обрала для життя Німеччину.

Клімат

Валентина Нечаєва зауважила, що в Німеччині гарний клімат та погода. «Ми, як люди, які прожили в Україні з погодою у 38 градусів тепла, відключеннями світла та без кондиціонерів, коли дитина прокидається в обідній сон і плаче від того, що їй дуже жарко – дуже цінуємо мінливий клімат, дощі й гарну вологу», – розповіла блогерка.

Соціальний захист

Ще однією перевагою життя в Німеччині українка називає гарний соціальний захист. «Вас ніколи не викинуть на двір, тут майже немає безхатьків. І тут діє правило забирати в багатих, віддавати бідним. Тож, якщо ви заробляєте понад $5 тис. доларів, напевно, у цій країні вам немає, що робити», – вважає жінка.

Права і правила

На думку Валентини Нечаєвої, правила та права громадян у Німеччині є перевагою. Тож вона їх дотримується: «Можливо, вони комусь тут у Німеччині не подобаються, але я особисто за, бо держава вимагає від мешканців певних правил, я сама їх дотримуюсь».

Медицина

За словами блогерки, відгуки про медичні послуги в Німеччині здебільшого позитивні. Також перевагою життя в цій країні є можливість отримати медичну страховку.

Підтримка біженців

Валентина Нечаєва зазначила, що підтримка біженців у Німеччині є головною перевагою життя в цій країні. «Найвагоміший пункт для міграції надають житло, виплати, можливість адаптуватись та вивчити мову», – додала вона.

Нагадаємо українка з Одеси Дарія, яка живе у Швейцарії близько п’яти років, назвала головні переваги життя у Швейцарії та розповіла, що їй подобається в цій країні найбільше. За словами українки, Швейцарія відкрита для іноземців. У цій країні легко знайти спільну мову з представниками інших країн, однак складно познайомитися зі місцевими мешканцями.

