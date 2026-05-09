Українка назвала переваги та недоліки життя у Варшаві

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Блогерка розкрила три головні переваги життя у Польщі
Блогерка з України назвала один з недоліків життя у Варшаві «голодними іграми»

Українка Анастасія, вже понад 7 років мешкає у Варшаві, про це вона розповідає у своєму блозі. В одному зі своїх відео дівчина назвала переваги та недоліки життя у Варшаві. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки у Тiktok.

Переваги життя у Варшаві

За словами Анастасії, у Варшаві дуже багато українців. Інколи дівчині здається, що вона живе в Україні. Крім цього, у Варшаві можна знайти чимало послуг, які надають українці. «Інколи здається, що живеш десь у Києві. Просто з польськими вивісками. Тут уже стільки наших закладів, що просто не переходити. Тут купа наших бізнесів. Не тільки заклади, а ще й салони, спортзали, лікарі, бухгалтери, юристи, сантехніки тощо. Можна жити роками і все робити українською», – запевняє українка.

Також із Варшави вигідно подорожувати до інших країн. «Дуже дешеві квитки на подорожі по всій Європі й загалом по світу. Цілком реально злітати кудись в Італію з квитками всього лише за zł100», – запевнила дівчина.

Мінуси життя у Варшаві

Українка назвала три недоліки життя у Варшаві. Один із них – це погана погода. «З листопада по квітень тут неможливо жити. Дощ, вітер, сирість. Усе, що ми (українці, – «Главком») так любимо», – зауважила блогерка.

Також Анастасія пояснила, що через великий попит на житло та загалом на більшість послуг знайти квартиру у Варшаві складно. «Пошук квартири – це голодні ігри. Хочеш у хороший заклад – стій у черзі. Треба до лікаря – почекай десь місяць», – розповіла емігрантка.

Ще одним недоліком Варшави, на думку українки, є бюрократія: «Папірці, папірці, всюди папірці. Добре, що є наші українці, які допоможуть з усіма цими питаннями».

Нагадаємо, українка Валентина Нечаєва, яка декілька років тому емігрувала з родиною до Німеччини розповіла, чому обрала для життя саме цю країну та назвала її переваги. За словами українки, перед переїздом, вона зважувала всі переваги і недоліки інших країн та все ж таки обрала для життя Німеччину.

Теги: Польща еміграція Варшава українці за кордоном

Українка назвала переваги та недоліки життя у Варшаві
