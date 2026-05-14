Українка розповіла про переваги та труднощі життя у Чехії

Дівчина поділилася своїм досвідом еміграції

Українка Альона переїхала за кордон у 2021 році разом із чоловіком. Дівчина розповіла, з якими складнощами зіштовхнулася у чужій країні та назвала переваги життя у Чехії. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки у Тiktok.

За словами українки, незнання мови стало головною проблемою на початку її життя у Чехії. «У 2021 році ми приїхали на три місяці на заробітки через. І звісно, ми не вчили заздалегідь мову і навіть не мали поняття, як вона звучить. Незнання мови ускладнювало комунікацію з колегами, керівництвом та місцевими жителями. Були труднощі з розумінням інструкцій та виконанням робочих завдань», – пояснила блогерка.

Спочатку українка мешкала у гуртожитку та вже згодом переїхала жити до квартири. Однак на початку вона зіштовхнулася з побутовими складнощами. «Нас поселили у гуртожитку, який, на перший погляд був дуже хорошим та відремонтований. Але з часом з'явилися проблеми й ми весь час страждали від відключення води та світла. І звісно, життя у гуртожитку ніяк не зрівняється з життям на квартирі», – зауважила авторка відео.

Також дівчина зізналася, що не була не готова до фізичної роботи на заводі, а особливо нічних змін. Проте з часом українка помітила переваги життя у Чехії.

Одна з них – це великий вибір робочих місць попри знання мови: «Друга перевага – це свобода дій та самовираження. Ніхто не звертає уваги на те, як ти одягнений, чи нафарбований, чи є в тебе зачіска, чи немає»

Ще однією перевагою життя у Чехії дівчина вважає можливість зручно подорожувати. «Чехія знаходиться в центрі Європи, легко і однаково швидко можна поїхати в будь-яку країну Європи. І останнє – це гарна природа. В Чехії дуже багато гарних місць, гори, озера, які варто відвідати», – додала вона.

