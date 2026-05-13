Українка назвала суму своїх витрат на місяць життя в Німеччині

Блогерка з України зізналася, до чого не може звикнути після двох років життя в Німеччині

Українка Анна мешкає в Німеччині вже понад два роки й досі шокована цінами на життя в цій країні. Жінка порахувала свої витрати та розповіла, скільки коштує місяць життя в Німеччині. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки у TikTok.

У місяць українка витрачає кошти не лише на себе, у її родині троє людей. «На оренду двокімнатної квартири у затишному районі ми віддаємо €1100. Додатково ми оплачуємо два паркінги в гаражі за €50. А так як у цьому місяці нас дуже часто не було вдома, продукти харчування обійшлись нам цього місяця у €560», – розповіла українка.

Також Анна має авто, яке також потребує витрат: «У мою машину цього місяця було влито бензину на €220. Ця сума трішки збільшилася, тому що я почала їздити машиною на курси, а також у цьому місяці їздила до подружки в Польщу».

У родині українки кошти також витрачаються на одяг, косметику, побутову хімію та інші потреби. Крім цього, блогерка має додаткові витрати. «На побутову хімію та косметику в цьому місяці пішло €125. А так як мені вже мало пам’яті на телефоні, тож за €10 на місяць я докупила собі 1 терабайт пам’яті. На доставку їжі та їжу поза домом ми витратили близько €200. А також у нас із кавалером підключена послуга, з якою ми можемо ходити на фітнес та басейн. За двох осіб вартість становить €82», – додала жінка.

Тож за місяць українка витратила близько €2500. Однак це не точна сума, оскільки власні витрати має партнер українки.

