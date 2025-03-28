Поет-пісняр Крищенко розповів про дружбу з суперзіркою опери Дмитром Гнатюком

Вадим Крищенко та Дмитро Гнатюк були хорошими товаришами

Знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко в інтервʼю, яке незабаром вийде на «Главкомі», розповів про дружбу з одним з найвидатніших українських співаків ХХ століття Дмитром Гнатюком.

За словами Крищенка, вони з Гнатюком в останні 20 років його життя дуже товаришували, зокрема поет-пісняр ходив у гості до митця. «Він запрошував мене до себе, я дивився його великий музей», – каже Крищенко.

Народний артист пригадав, як дружина Гнатюка – Галина Макарівна – розповідала про достоїнства оперного співака. Вона називала його красивим, високим та талановитим.

«Звичайно, його любили дівчата. Напевно, і він любив. Але ніколи ані словом я йому не казала про це, щоби не образити. На роботу ходив з легким серцем», – казала вона.

Поет-пісняр пригадав, як одного разу запросив співака на свій творчий вечір на Черкащині.

«Був у мене якось концерт – творчий вечір Вадима Крищенка на Черкащині. Вирішив запросити Дмитра Михайловича теж. Дзвоню йому, питаю, як почуєтеся. «Я, – каже, – почуваю себе дуже погано, ледь ходжу по хаті. А що ви хотіли?». Та, кажу, концерт тут у мене. Він відразу: «Концерт? Обов’язково поїду!». «Я, – каже, – як виходжу на сцену, забуваю і про хвороби, і про старість, відчуваю приплив сил, бо коли на мене дивляться глядачі, коли чую оплески, я оживаю, я живу – настільки мене це оздоровлює», – каже він.

Крищенко також розповів історію про те, як Гнатюк мало не привіз в Україну дитину вождя місцевого племені після виступу.

«Колись він поїхав до Нової Зеландії. Завершив виступ, а вождь місцевого племені так розчулився, слухаючи його виступ, що захотів зробити йому найдорожчий за місцевими мірками «подарунок»: презентував йому свого сина – маленького хлопчика від якоїсь своєї улюбленої дружини. Гнатюк розгубився, але супровід з посольства підказав: відмовлятися не можна, скажіть, що заберете дитину потім, після турне. А Дмитро Михайлович вже й дружині Галині Макарівні зателефонував, спитав що йому робити. Галина Макарівна відповідає: «Привозь. Ну, а що? Будемо виховувати» – розповідає народний артист.

Нагадаємо, Дмитро Михайлович Гнатюк народився 28 березня 1925 року в селі Мамаївці (нині Кіцманський район Чернівецької області), що тоді входило до складу Королівства Румунія. Голос славетного українського оперного співака Дмитра Гнатюка звучав у кращих театрах світу від Америк до Австралії. Своєю піснею Дмитро Гнатюк говорив про любов до землі, культури, мови та ніколи не допускав навіть думки про те, що зможе покинути Україну.

За час своєї кар’єри Дмитро Гнатюк дав незліченну кількість концертів, поставив понад два десятки вистав, записав шість компакт-дисків і понад 15 платівок. Займався викладацькою діяльністю в столичній консерваторії (Національній музичній академії імені Петра Чайковського), був головним режисером оперного театру. Кавалер і лавреат численних нагород – Герой України, ордену Князя Ярослава Мудрого V, IV і III ступенів, мав звання народного артиста України.