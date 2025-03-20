Репер Otoy став експертом при Міністерстві економіки: що відомо

«Чого хочеться? Аби люди знаходили роботу швидко, вчилися якісно і аби бізнес мав можливість отримувати підтримку», – написав Otoy

Український репер Otoy став членом робочої групи при Міністерстві економіки України, яка розроблятиме концепцію платформи для пошуку роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост артиста в Instagram.

«Працювати, вести бізнес, навчатися в Україні – необхідність. Ну певно немає простішої істини. Це про військовий сектор, це про цивільний сектор. А який найбільший челендж в тому всьому? Шукачу роботи – знайти місце, де він точно потрібен за навичками і знаннями. Надавачу роботи – отримати кваліфікований штат. Чи працює воно зараз? Якщо й так, то шаленими зусиллями обох сторін. А ще освіта. А ще підтримка бізнесу», – йдеться у дописі.

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Otoy зауважив, що став членом робочої групи при Мінекономіки під керівництвом першої віцепрем'єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко. Артист додав, що кураторами для обговорення та планування концепту платформи за напрямком Work In Ukraine стали заступники міністра економіки Тетяна Бережна та Олександр Циборт.

«Чого хочеться? Аби люди знаходили роботу швидко, вчилися якісно і аби бізнес мав можливість отримувати підтримку. Особливо сьогодні», – підсумував Otoy.

Otoy (В'ячеслав Дрофа) – український хіп-хоп та реп-виконавець, музикант та автор пісень. Народився 11 жовтня 1998 року у Львові. Мати – інженерка, бабуся та дідусь – працівники технічних спеціальностей. Закінчив школу № 54 Львова, потім – Технічний коледж Львівської політехніки за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення». Otoy став одним із номінантів на звання «Артиста року» та «Прорив року» за версією порталу rap.ua, також репер – номінант на премію Jager Music Awards.

Нагадаємо, що В’ячеслав Дрофа, він же репер Otoy, за останні роки встиг наробити чимало галасу не лише в українському маскульті, а й у політичному житті держави. В інтерв’ю «Главкому» Otoy розповів, чому припинив співпрацю зі своєю менеджеркою і яким бачить розвиток сучасної української музики.

Раніше реп-виконавець Otoy запалив на сцені разом зі співачкою Марією Яремчук та 14-річною представницею України на дитячому «Євробаченні-2022» Златою Дзюнькою на другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення-2023.