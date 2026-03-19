«Застарілий колоніальний механізм». Львівський театр ляльок відмовився від почесних звань

Колектив театру вирішив прибрати звання «Заслужений артист» та «Народний артист»

Львівський академічний обласний театр ляльок вирішив відмовитися від почесних звань «Заслужений артист» та «Народний артист». Колектив пропонує на державному рівні скасувати радянську систему нагород. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу театру.

Зазначається, що рішення було ініційоване головною режисеркою театру Яною Титаренко і підтримане директоркою-художньою керівницею театру Уляною Мороз та акторським складом.

Пресслужба театру наголосила, що формально ці звання є державними нагородами, що надаються президентом України відповідно до закону України «Про державні нагороди України». Однак їхнє виникнення походить із радянської системи відзнак, яка слугувала інструментом контролю, щоб робити митців «зручними», керованими, «прирученими» та спонукати до «служіння» режиму.

«Ми переконані, що система цих почесних звань – це застарілий колоніальний механізм, який не гарантує мистецької якості, а натомість зачасту базується на лобіюванні та непрозорих процедурах. У межах деколонізації культури ми маємо остаточно «відклеїтися» від цього радянського рудимента. Така практика є очевидним анахронізмом, якого не існує в європейських країнах. Особливо гостро постає питання дискредитації тому, що навіть за часів Незалежності України ці нагороди отримували російські артисти, що ставило українських митців в один ряд із представниками культури колонізатора», – йдеться в заяві.

Зазначається, що рішення колективу не має на меті знецінити професійні здобутки чи таланти тих, хто має ці звання. За словами пресслужби, йдеться про відмову від застарілої системи, а не про заперечення чийогось особистого вкладу у культуру.

«Ми закликаємо Міністерство культури, яке сьогодні працює над стратегією реформ, почути голос професійної спільноти та розглянути можливість скасування системи радянських почесних звань на державному рівні», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, державна нагорода «Народний артист України» – це почесне звання, яке надається президентом України відповідно до закону України «Про державні нагороди України». По факту це звання, яке після розвалу Союзу випливло зі звання «Народний артист УРСР».

Почесні звання України є державними нагородами України, що присвоюються за особисті заслуги перед Українською державою громадянам, які працюють у відповідній галузі, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність.

Згідно з положенням про почесні звання України від 29 червня 2001 року, звання народного присвоюється: режисерам, артистам театрів, кіно, естради, цирку, професійних ансамблів та хорових колективів, диригентам оркестрів, композиторам, музикантам, дикторам телебачення і радіомовлення за видатну виконавську майстерність, створення високохудожніх образів, вистав, кінофільмів, що здобули міжнародне визнання, за особливі заслуги в розвитку вітчизняної культурно-мистецької спадщини.

Заслуженими артистами стаюсь діячі тих самих галузей, але вже за високу виконавську майстерність, створення високохудожніх образів, вистав, кінофільмів, що стали надбанням вітчизняної культурно-мистецької спадщини.