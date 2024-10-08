Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині знайдено мертвим колишнього кандидата в мери Кривого Рогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині знайдено мертвим колишнього кандидата в мери Кривого Рогу
Шевчик міг застрелитись з мисливської рушниці «Сайга»
фото з відкритих джерел

Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу у 2020 році від «Слуги народу»

У Дніпропетровській області у селищі Кудашівка на турбазі знайдено тіло екскандидата у мери Кривого Рогу та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика. Про це повідомляє видання «Свої».

Як зазначає ЗМІ, одна з версій смерті – самогубство. Чоловік міг застрелитись з мисливської рушниці «Сайга». У Шевчика залишилась дружина і троє синів.

Чоловік міг застрелитись з мисливської рушниці «Сайга»
Чоловік міг застрелитись з мисливської рушниці «Сайга»
фото: «Свої»
Гільза від зброї
Гільза від зброї
фото: «Свої»

На місці трагедії працює поліція.

Варто зазначити, що Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу у 2020 році від партії «Слуга народу». Проте тоді на виборах переміг Костянтин Павлов від ОПЗЖ.

10 фото
На весь екран
Одна з версій смерті Шевчика – самогубство
фото: «Свої»

Костянтин Павлов на місцевих виборах 2020 року став кандидатом на посаду мера Кривого Рогу від партії ОПЗЖ. У першому турі політик посів третє місце, його підтримало 9,15%. Юрій Вілкул набрав в першому турі 45% голосів, в той час як інший кандидат – представник пропрезидентської «Слуги народу» Дмитро Шевчик солідно відстав з 26%.

Павлов опинився в другому турі несподівано – на його користь та за станом здоров’я зняв свою кандидатуру Юрій Вілкул.

У результаті за Костянтина Павлова у другому турі проголосували 56,97% виборців. Представника ОПЗЖ підтримав 97 591 виборець. За його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

Зазначимо, в останні дні перед виборами команда Павлова загравала з молоддю, обіцяючи перетворити депресивний Кривий Ріг в комфортне та сучасне місто з сучасними парками, скверами та пляжами й створити тут інноваційний кластер. Кандидат також записав собі в досягнення ремонт шкіл та лікарень за бюджетний рахунок та відкриття бактеріологічної лабораторії.

Пізніше мера Павлова було знайдено мертвим. Він, за версією місцевих правоохоронців, застрелився. Через два місяці після смерті Павлова знайшли мертвим його рідного брата. Він отруївся. А ще через місяць повісився його двоюрідний брат.

Читайте також:

Теги: смерть Кривий Ріг Дніпропетровщина партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Королева Єлизавета II померла у віці 96 років
Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II
30 вересня, 19:57
РФ вдарила по Кривому Рогу
Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу
30 вересня, 02:00
28 вересня Росія атакувала лікарню у Сумах
У Сумах на місці російського удару завершилися рятувально-пошукові роботи
28 вересня, 14:23
28 вересня Росія атакувала ракетами Суми
Росія двічі атакувала медичний заклад у Сумах: є загиблі
28 вересня, 09:37
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 27 вересня 2024 р.
Удар по будівлі поліції у Кривому Розі: перші фото наслідків
27 вересня, 12:58
На Закарпатті жінки відбили в ТЦК мобілізованих священників
Чи мають жінки захищати чоловіків від ТЦК? У мережі розгорілася суперечка
25 вересня, 14:34
Роберту Дігану було 29 років
На фронті в Україні загинув колишній рейнджер ірландської армії Роберт Діган
23 вересня, 12:06
18-річна Дарія Базилевич була студенткою Українського католицького університету
Допомагала вчити українську. У США студенти згадують Дарію Базилевич, яку вбила Росія
16 вересня, 00:46
Ілля Єфімчик (Голем) поглинав приголомшливі 16 500 калорій на добу
Помер бодибілдер-«мутант», який з’їдав 108 шматочків суші щодня
13 вересня, 15:46

Події в Україні

На Дніпропетровщині знайдено мертвим колишнього кандидата в мери Кривого Рогу
На Дніпропетровщині знайдено мертвим колишнього кандидата в мери Кривого Рогу
СБУ затримала одного з ідеологів російського вторгнення в Україну
СБУ затримала одного з ідеологів російського вторгнення в Україну
Ракетна атака по Харкову: 21 людина поранена, серед них дитина
Ракетна атака по Харкову: 21 людина поранена, серед них дитина
Росія обстріляла магазин на Херсонщині, є постраждалі
Росія обстріляла магазин на Херсонщині, є постраждалі
Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку: мапи DeepState
Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку: мапи DeepState
У Чорноморську внаслідок атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці
У Чорноморську внаслідок атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
27K
СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»
21K
Справа глави хмельницького МСЕК. Захист чиновниці зробив заяву щодо розміру застави
14K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7034
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
6479
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Сьогодні, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua