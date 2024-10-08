На Дніпропетровщині знайдено мертвим колишнього кандидата в мери Кривого Рогу

Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу у 2020 році від «Слуги народу»

У Дніпропетровській області у селищі Кудашівка на турбазі знайдено тіло екскандидата у мери Кривого Рогу та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика. Про це повідомляє видання «Свої».

Як зазначає ЗМІ, одна з версій смерті – самогубство. Чоловік міг застрелитись з мисливської рушниці «Сайга». У Шевчика залишилась дружина і троє синів.

Чоловік міг застрелитись з мисливської рушниці «Сайга» фото: «Свої»

Гільза від зброї фото: «Свої»

На місці трагедії працює поліція.

Варто зазначити, що Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу у 2020 році від партії «Слуга народу». Проте тоді на виборах переміг Костянтин Павлов від ОПЗЖ.

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Одна з версій смерті Шевчика – самогубство фото: «Свої»

Костянтин Павлов на місцевих виборах 2020 року став кандидатом на посаду мера Кривого Рогу від партії ОПЗЖ. У першому турі політик посів третє місце, його підтримало 9,15%. Юрій Вілкул набрав в першому турі 45% голосів, в той час як інший кандидат – представник пропрезидентської «Слуги народу» Дмитро Шевчик солідно відстав з 26%.

Павлов опинився в другому турі несподівано – на його користь та за станом здоров’я зняв свою кандидатуру Юрій Вілкул.

У результаті за Костянтина Павлова у другому турі проголосували 56,97% виборців. Представника ОПЗЖ підтримав 97 591 виборець. За його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

Зазначимо, в останні дні перед виборами команда Павлова загравала з молоддю, обіцяючи перетворити депресивний Кривий Ріг в комфортне та сучасне місто з сучасними парками, скверами та пляжами й створити тут інноваційний кластер. Кандидат також записав собі в досягнення ремонт шкіл та лікарень за бюджетний рахунок та відкриття бактеріологічної лабораторії.

Пізніше мера Павлова було знайдено мертвим. Він, за версією місцевих правоохоронців, застрелився. Через два місяці після смерті Павлова знайшли мертвим його рідного брата. Він отруївся. А ще через місяць повісився його двоюрідний брат.