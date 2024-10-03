Смерть Меттью Перрі: один із підозрюваних визнав свою провину

Доктор Марк Чавес змінив своє визнання провини в суді Лос-Анджелеса на звинувачення у змові

Лікар голлівудського актора Метью Перрі Марк Чавес визнав себе винним у смерті зірки серіалу «Друзі». Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що лікар, якого звинувачують у смерті актора Метью Перрі через вживання наркотиків, визнав себе винним у цій справі.

Доктор Марк Чавес змінив своє визнання провини в суді Лос-Анджелеса на звинувачення у змові з метою розповсюдження хірургічного анестетика кетаміну.

54-річний Чавес керував кетаміновою клінікою та продавав таблетки з кетаміном доктору Сальвадору Пласенсіа, який постачав їх Перрі, зірці ситкому NBC «Друзі».

Марк Чавес у середу визнав свою провину фото: ВВС

Чавес є одним із п'яти осіб, яких звинувачують у смерті Перрі. 54-річного актора знайшли мертвим у джакузі на задньому дворі на півдні Каліфорнії у жовтні 2023 року.

Посмертна експертиза виявила високу концентрацію наркотику кетамін у його крові та встановила «гострий вплив» речовини, яка вбила його. Зазвичай кетамін використовується для лікування депресії, тривоги та болю.

У своїй угоді про визнання провини Чавес визнав, що отримав кетамін як від своєї колишньої клініки, так і від оптового дистриб'ютора за фальшивим рецептом.

Прокурори заявили, що помічник Перрі, Кеннет Івамаса, працював з двома лікарями, щоб забезпечити актора кетаміном на понад $50 тис. (38 000 фунтів стерлінгів) за кілька тижнів до його смерті.

Згідно з обвинуваченням, двоє лікарів обмінювалися текстовими повідомленнями, обговорюючи, скільки вони можуть стягувати з Перрі за флакони препарату, в одному з яких було написано: «Цікаво, скільки заплатить цей придурок».

Визнання провини дозволяє Чавесу визнати себе винним за меншим обвинуваченням за його співпрацю в розслідуванні, хоча йому все одно може загрожувати до 10 років ув'язнення.

«Він взяв на себе відповідальність. Він співпрацює», – сказав його адвокат суду.

Чавес передав свій паспорт і погодився негайно здати медичну ліцензію. Він звільнений під заставу до винесення вироку 2 квітня 2025 року.

Нагадаємо, зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі помер у жовтні 2023 року. 54-річний актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти назвали офіційну причину його смерті – гостра дія кетаміну.

30 серпня, федеральний суддя заборонив займатися медичною практикою одному з двох лікарів, звинувачених у смерті зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі від передозування кетаміном. Через свого адвоката той висловив каяття.