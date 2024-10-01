У Греції потонули дві українські туристки: МЗС повідомило деталі трагедії

Дві туристки з України потонули під час відпочинку в районі острова Корфу

Співробітники посольства встановили контакт з родичем померлих в Україні та поінформували про трагедію

Під час відпочинку в районі острова Корфу у Греції потонули дві туристки з України: трагедія сталася 30 вересня. Це підтвердило МЗС України в коментарі Укрінформу.

У МЗС розповіли, що посольство України в Греції отримало повідомлення про смерть двох українок від берегової охорони острова Корфу. Трагедія сталася на морі.

Наразі вдалося встановити особи померлих: ними виявилися мати та донька 1972 та 1992 років народження.

«Співробітники посольства встановили контакт з родичем померлих в Україні та поінформували про трагедію. Ситуація перебуває на контролі дипустанови», - йдеться у повідомленні.

Крім того, українське посольство підтримує контакт з місцевими компетентними органами, медзакладом, до якого було доставлено тіла померлих, а також страховою компанією.

Нагадаємо, на півночі Індії, під час відзначення релігійного свята, потонуло кілька десятків дітей, серед них більше половини діти. Під час індуїстського релігійного фестивалю на півночі Індії, в якому беруть участь мільйони людей, потонули щонайменше 46 людей, більшість з них діти, під час омивання у ріках та ставках, які вийшли з берегів після паводків. Трагічна подія трапилась в штаті Бігар. Серед загиблих 37 дітей, а також семеро жінок.