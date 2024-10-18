«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу

Axios: Байден сказав Нетаньягу, що настав час закінчити війну в Газі

Президент США Джо Байден особисто привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з ліквідацією глави палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара. Про це пише Axios. Як зазначається, американський лідер зателефонував голові ізраїльського уряду з борту літака на шляху до Німеччини. У розмові він назвав те, що сталося, приводом «рухатися далі».

Як зазначається, Байден протягом кількох місяців особисто домагався укладання угоди про звільнення 101 заручника, які все ще утримуються ХАМАСом, і припинення вогню в Секторі Гази. Він сподівається досягти прориву в переговорах, що зайшли в глухий кут, до того, як залишить свою посаду 20 січня. Офіційні особи Ізраїлю та США заявляють, що смерть Сінвара створює можливість наблизити це.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара, зазначив, що ворог «отримав серйозний удар». За його словами, завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, «ще не завершене».

Нагадаємо, про вбивство глави політбюро палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара в ході ізраїльської операції в Секторі Гази стало відомо напередодні. Він очолив угруповання у серпні 2024 року після смерті Ісмаїла Ханії. У ЦАХАЛ додали, що не виявили заручників у будівлі, де було вбито палестинців. Там наголосили, що продовжують діяти у районі «з необхідною обережністю».

До слова, голова представництва палестинського руху ХАМАС за кордоном Халед Машаль очолив організацію після знищення ізраїльською армією голови політбюро ХАМАСу Ях'ї Сінвара.