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У Британії багатодітна матір померла після новітньої косметичної процедури – The Mirror

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Еліс Делсі Пріт Вебб
фото: mirror.co.uk

Жінка стала першою британкою, яка померла після цієї процедури

У Британії померла 33-річна мати п'яти дітей. Сталось після того, як вона зробила популярну косметичну процедуру – рідку підтяжку сідниць. Про це повідомляє The Mirror. 

33-річна Еліс Делсі Пріт Вебб, косметологиня, померла в понеділок після процедури, яку робили знаменитості. На відміну від хірургічної операції, рідка підтяжка сідниць передбачає введення гіалуронової кислоти та дермальних наповнювачів у задню частину тіла.

Подібні процедури коштують у Британії 2,5 тис. фунтів стерлінгів (понад 137 тис. грн), їх тривалість 1 година. За інформацією журналістів, втручання проводив некваліфікований лікар без медичної освіти. Детективи поліції Глостершира розслідують раптову смерть матері і вже заарештували двох осіб.

Пріт Вебб, яка мала власний бізнес у сфері краси на заході Британії, залишила свого чоловіка Дейна та їхніх п'ятьох дітей: 15-річну Делсі, 13-річну Пріт, 12-річну Грейсі, 10-річну Найлі та семирічну Кларі. Молодій мамі зробили нехірургічну BBL – процедуру, яка часто згадується в соціальних мережах як «безризикова» і «дешевша» альтернатива хірургічному втручанню.

Жінка стала першою британкою, яка померла після цієї процедури. Але Ештон Коллінз з Save Face, головного державного реєстру медичних естетичних процедур у Великобританії, вже давно попереджає, що рідкі BBL не менш небезпечні. 

Нагадаємо, Instagram обмежить перегляд постів про дієти та пластичні операції через їхній негативний вплив на психічне здоров’я підлітків. Розробники вважають, що перегляд контенту про дієти та пластичну хірургію може стати причиною харчових розладів та нездорового уявлення про своє тіло.

Як відомо, ведуча Раміна Есхакзай повідомила на своїй сторінці в соцмережі, що наважилася на пластичну операцію. Вона розповіла, що зробила септопластику.

Читайте також: Сім міфів пластичної хірургії. Хірург Валіхновський про індустрію краси в Україні
Теги: бізнес лікар смерть Велика Британія пластика

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