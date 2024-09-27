У Британії багатодітна матір померла після новітньої косметичної процедури – The Mirror

Жінка стала першою британкою, яка померла після цієї процедури

У Британії померла 33-річна мати п'яти дітей. Сталось після того, як вона зробила популярну косметичну процедуру – рідку підтяжку сідниць. Про це повідомляє The Mirror.

33-річна Еліс Делсі Пріт Вебб, косметологиня, померла в понеділок після процедури, яку робили знаменитості. На відміну від хірургічної операції, рідка підтяжка сідниць передбачає введення гіалуронової кислоти та дермальних наповнювачів у задню частину тіла.

Подібні процедури коштують у Британії 2,5 тис. фунтів стерлінгів (понад 137 тис. грн), їх тривалість 1 година. За інформацією журналістів, втручання проводив некваліфікований лікар без медичної освіти. Детективи поліції Глостершира розслідують раптову смерть матері і вже заарештували двох осіб.

Пріт Вебб, яка мала власний бізнес у сфері краси на заході Британії, залишила свого чоловіка Дейна та їхніх п'ятьох дітей: 15-річну Делсі, 13-річну Пріт, 12-річну Грейсі, 10-річну Найлі та семирічну Кларі. Молодій мамі зробили нехірургічну BBL – процедуру, яка часто згадується в соціальних мережах як «безризикова» і «дешевша» альтернатива хірургічному втручанню.

Жінка стала першою британкою, яка померла після цієї процедури. Але Ештон Коллінз з Save Face, головного державного реєстру медичних естетичних процедур у Великобританії, вже давно попереджає, що рідкі BBL не менш небезпечні.

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