Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія оголосила нову фінансову допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британія оголосила нову фінансову допомогу Україні
Очільник британського МЗС Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги
фото з відкритих джерел

Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Британії.

«Підтримка Великобританією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії», – зазначив Леммі.

Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.

Орім того, міністр оборони Британії Джон Хілі сьогодні також оголосив, що сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки будуть доставлені в Україну до кінця цього року.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

До слова, міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибиватиме із колії російського диктатора Володимира Путіна. Гілі надав Палаті громад нову інформацію про війну в Україні, включаючи подробиці оборонної операції України в Курській області РФ та прокоментував хід війни з РФ.

Теги: Велика Британія зброя системи ППО ракета боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни наголошують, що постраждалих внаслідок пожежі немає
Переполох у Воронезькій області: оголошено режим надзвичайної ситуації
7 вересня, 09:27
У будь-якому випадку Путін не відстане від Німеччини, сподіваючись розвалити ЄС та НАТО
Є гарний спосіб покарати Путіна. Але чи наважиться Шольц?
4 вересня, 15:51
Глава МЗС Девід Леммі зазначив, що близько 30 з 350 ліцензій будуть призупинені
Велика Британія частково призупиняє продаж зброї Ізраїлю
2 вересня, 21:13
Київ ініціював засідання після масованої повітряної атаки, для якої РФ використала понад 200 ракет і безпілотників
Україна обговорює із союзниками створення «поясу безпеки» над західними областями
29 серпня, 09:54
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в Росії недостатньо засобів ППО для захисту всіх необхідних об'єктів
Росія змінить стратегію ППО через успішні атаки України – Business Insider
28 серпня, 13:24
Ед Паунолл отримав унікальне яйце після того, як його відправили кур’єром із Шотландії
Британець купив на аукціоні яйце, яке зустрічається один раз на мільярд (фото)
22 серпня, 23:30
Прем'єр Британії Стармер попросив скласти плани надання Україні ширшої підтримки
Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України – Times
18 серпня, 23:38
Військові та поліція готуються провести операцію зі знищення бомби
У Північній Ірландії евакуйовано сотні сімей після знахідки часів Другої світової
18 серпня, 22:29
Росія втрачає Європу: експорт впав на третину, імпорт теж скорочується
Російський експорт та імпорт до Європи скорочується. Санкційні втрати
13 серпня, 22:02

Економіка

Експорт стратегічних металів. Путін почав шантажувати світ
Експорт стратегічних металів. Путін почав шантажувати світ
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
Британія оголосила нову фінансову допомогу Україні
Британія оголосила нову фінансову допомогу Україні
Євросоюз готовий збільшити постачання електроенергії до України
Євросоюз готовий збільшити постачання електроенергії до України
Через глобальне потепління у європейських морях може стартувати новий бізнес
Через глобальне потепління у європейських морях може стартувати новий бізнес
Данія може постраждати через нафту з російських танкерів – Bloomberg
Данія може постраждати через нафту з російських танкерів – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
31K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
26K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі
9471
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua