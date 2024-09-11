Британія оголосила нову фінансову допомогу Україні

Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Британії.

«Підтримка Великобританією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії», – зазначив Леммі.

Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.

Орім того, міністр оборони Британії Джон Хілі сьогодні також оголосив, що сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки будуть доставлені в Україну до кінця цього року.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

До слова, міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибиватиме із колії російського диктатора Володимира Путіна. Гілі надав Палаті громад нову інформацію про війну в Україні, включаючи подробиці оборонної операції України в Курській області РФ та прокоментував хід війни з РФ.