Попытка все наладить: брат Меган Маркл посвятил победу в боксерском поединке ей и ее сыну Арчи



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Это уже не первый шаг навстречу Меган - Томас Маркл-младший давно пытается урегулировать семейный конфликт

Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший одержал победу в боксерском чемпионате Celebrity Boxing, который проходил в казино Showboat в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Celebrity Boxing - это соревнование, в котором две известных персоны встречаются на ринге, а вырученные со ставок деньги отдают потом на благотворительность. Организаторы турнира объявили, что они перечислили тысячу долларов в фонд "Раненые воины", который помогает ветеранам и действующим военнослужащим.

Накануне боя противник Томаса снялся с турнира и его заменили на 34-летнего Тима Кудгиса. Во время поединка в середине второго раунда Тим дважды ударил брата Меган ниже пояса - а это нарушение правил. Поэтому Томас стал победителем боя досрочно.

Во время награждения Томас произнес речь и упомянул герцогиню Сассекскую. По информации Daily Mail, Томас посвятил победу Меган Маркл и ее новорожденному сыну Арчи и добавил, что очень ждет воссоединения с сестрой. Также он сказал, что поддерживает общение со своим отцом (он же - отец Меган) Томасом-старшим и, по его словам, "у него все отлично".

Еще Маркл-младший в разговоре с таблоидом уточнил, что никогда не был бездомным: он всего лишь в течение нескольких недель искал новое жилье и временно жил в отеле.

Джерело: Hello!