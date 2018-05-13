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    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу

    • Сьогодні, 14:35
    • Розсилка
    Ольга Литвиненко
    Ольга Литвиненко

    Участница «Холостяк»-8 Оля покинула проект на девятой неделе.

     По словам Рождена Ануси, ему было очень сложно общаться с девушкой и никак не удавалось найти общий язык. Почему одной из самых красивых девушек не удалось завоевать сердце холостяка? 

    По мнению Оли, проблема изначально была не в ней.

    «Думаю, потому что он любит других девушек. Дело не в том, что во мне какая-то проблема. Просто он ищет другую», - отметила экс-участница проекта.

    «Для меня Рожден до сих пор остался загадкой. Я так и не открыла, не раскусила этого мужчину. Он для меня, безусловно, творческий, неординарный, очень интересный. Но сказать, что я знаю его, не могу. Три свидания — это очень мало, чтобы узнать человека», - рассказала Оля.

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    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу
    После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу

    Также экс-участница отметила, что Рожден ни одной девушкой искренне не интересовался. У него было какое-то хладнокровное, равнодушное отношение ко всем участницам проекта.

    Также Ольга рассказала, что после вылета из проекта отправилась в горы, что бы восстановиться.

    Я покорила Говерлу — самую высокую гору в Украине, и Петрас — самую тяжелую гору. В горах забываешь о земных проблемах, и домой оттуда возвращаешься немножко другим человеком», - отметила Ольга.




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