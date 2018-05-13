После вылета из «Холостяка» блондинка оля покорила Говерлу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Литвиненко

Участница «Холостяк»-8 Оля покинула проект на девятой неделе.

По словам Рождена Ануси, ему было очень сложно общаться с девушкой и никак не удавалось найти общий язык. Почему одной из самых красивых девушек не удалось завоевать сердце холостяка?

По мнению Оли, проблема изначально была не в ней.

«Думаю, потому что он любит других девушек. Дело не в том, что во мне какая-то проблема. Просто он ищет другую», - отметила экс-участница проекта.

«Для меня Рожден до сих пор остался загадкой. Я так и не открыла, не раскусила этого мужчину. Он для меня, безусловно, творческий, неординарный, очень интересный. Но сказать, что я знаю его, не могу. Три свидания — это очень мало, чтобы узнать человека», - рассказала Оля.

Также экс-участница отметила, что Рожден ни одной девушкой искренне не интересовался. У него было какое-то хладнокровное, равнодушное отношение ко всем участницам проекта.

Также Ольга рассказала, что после вылета из проекта отправилась в горы, что бы восстановиться.

Я покорила Говерлу — самую высокую гору в Украине, и Петрас — самую тяжелую гору. В горах забываешь о земных проблемах, и домой оттуда возвращаешься немножко другим человеком», - отметила Ольга.











