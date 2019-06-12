Потап и Настя Каменских во время медового месяца набрали лишние килограммы



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Потап и Настя instagram.com/realpotap

Звездные супруги после поездки в Турцию занялись спортом

32-летняя Настя Каменский и 38-летний Алексей Потапенко начал вместе ходить в спортзал. С молодоженами занимается персональный фитнес-тренер, а в свободное время от тренировок пара посещает бассейн.

Знаменитости решили сделать акцент на спорт после отдыха в Турции — рэпер признался, что они с женой ни в чем себе не отказывали, и поэтому набрали несколько лишних килограммов.

Поклонники даже решили, что Настя беременна, но та заверила, что просто переедала: «Все уже пишут, что я беременна. Но я не беременна. Я просто была в Турции и обожралась».

Настя также рассказала в Instagram о первой тренировке с мужем. Она рада, что жара помогает им с Потапом проснуться раньше. «Так круто начинать день со спорта! Спасибо за заряд, а Потапу за поддержку во всем», — рассказала Настя.

Впрочем, несмотря на обилие еды в Турции, Настя охото публиковала фото, на которых позировала топлесс.

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая. Их свадьба состоялась в одном из итальянских ресторанов в пригороде Киева. Пара не любит афишировать свою личную жизнь, однако рэпер сделал исключение, откровенно рассказав о начале отношений с певицей и о ссорах.

Джерело: graziamagazine.ru