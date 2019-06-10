  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии

    • Розсилка
    Потап и Настя - Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Потап и Настя

    Перевезти всех родственников пары за границу оказалось непросто, поэтому влюбленные эту идею отложили

    В конце мая Потап и Настя Каменских, которые много лет скрывали свой роман, поженились. Этот важный день молодожены отметили в Киеве, где собрали всех близких. Для гостей выступил давний друг творческого дуэта – Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. После праздника молодожены отправились в свадебное путешествие в Турцию.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии
    Не сбылась мечта: Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии

    По информации «ТСН», пара не планировала играть свадьбу в родном Киеве. Они рассматривали вариант организовать праздничную церемонию в другой стране. Об этом журналистам рассказал Потап. Пара думала о свадьбе во Франции или Италии, но затем отложила эту идею.

    Как оказалось, отец Насти Каменских уже в преклонном возрасте, поэтому перенести перелет ему было бы крайне сложно.

    «Мы хотели, чтобы все наши родственники были, и это очень трудно. Мы могли бы заказать самолеты и привезти всех в Италию, но решили сделать так, чтобы все пришли к нам, в родной Киев» – рассказал Потап.

     

    Настя Каменских Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ