Семга, миндаль и острый перец: диетологи назвали эффективные жиросжигатели



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Употребление названых продуктов стимулирует физиологические процессы, способствующие более активному избавлению от лишнего жира

Рацион питания имеет решающее значение при похудении. На страницах прессы диетологи рассказали, какие продукты играют роль жиросжигателей для организма.

Миндаль.

Этот орех насыщен здоровыми жирами, переработка которых способствует выведению из организма застарелых жировых клеток, а также ускоряет обмен веществ в организме. Рекомендуемая суточная доза составляет 43 г или около 30 орешков.

Молочные продукты.

Употребление «молочки» помогает организму эффективнее усваивать из пищи полезные вещества, что важно для ускорения метаболических процессов. Кроме того, молочная сыворотка за счет содержащихся в ней белков способствует развитию мышечной массы, что требует дополнительных калорий, а, значит, и сжигает жир.

Зеленый чай.

Среди продуктов, которые действуют как жиросжигатели, одним из самых активных специалисты считают кофеин. При этом эксперты предупреждают, что лучше усваивается кофеин не из кофе, а из листового зеленого чая, поэтому пить такой чай с целью похудения эффективнее. В зеленых чайных листьях, помимо кофеина, также содержится много катехина - совместное действие двух веществ особенно настойчиво стимулирует обмен веществ и переработку жировых накоплений в энергию.

Острый перец.

Приправленная перцем острая еда содержит компоненты, которые буквально плавят жир в теле человека. При этом вещества, содержащиеся в остром перце, положительно воздействуют на артерии, защищая их от скапливания бляшек, которые могут приводить к развитию атеросклероза.

Жирная рыба.

Семга, тунец, скумбрия, анчоусы, сельдь, сардины насыщены омега-3 кислотами – именно эти вещества помогают активнее избавляться от лишних жировых отложений. В частности, они улучшают чувствительность организма к инсулину и снижают уровень воспаления, стимулирующего рост жировой ткани.

Джерело: Medikforum.ru