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У Німеччині робот уперше керував оркестром (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Німеччині робот уперше керував оркестром (відео)
Робот керував музикантами німецького оркестра
фото із відкритих джерел

Трирукий робот-диригент дебютував у Дрездені

На честь 25-річчя Дрезденський оркестр виконав Robot Symphony – спеціально написану для цієї події музику. Музикантами диригував – причому трьома руками – спеціально запрограмований для виконання частини програми робот. Про це пише Euronews.

Робо-маестро задав темп двом новим творам: п’єсі Kreuzknoten («Хрестовий вузол») Віланда Райссмана, а також Semiconductor's Masterpiece («Шедевр напівдерижера») Андреаса Гундлаха. Обидва автори  – сучасні німецькі композитори.

Робот розроблений дослідниками Дрезденського технічного університету на основі ідеї керівника симфонічного оркестру Маркуса Ріндта. В лабораторії CeTI Excellence машина з сімома суглобами і трьома руками «навчилася» задавати ритм і відображати музичну динаміку.

Як підкреслив Тобіас Спенс, розробник з Технічного університету Дрездена, «потрібні були швидкі, різкі рухи, неймовірно енергійні та інтенсивні. Нам довелося багато попрацювати, щоб все було добре і було здійсненно для робота».

«Ми не збираємось замінювати диригента. Я переконаний, що людина завжди зробить це краще і потім не можна скидати з рахунків репетиційну роботу, міміку. Якби, наприклад, ми грали Бетховена, такий робот не знадобився б, це просто безглуздо. Але якщо твір побудований на тому, що оркестр грає на різних швидкостях, у різних ритмах, тоді це має сенс. Такого немає більше ніде у світі», – запевнив художній керівник Дрезденського симфонічного оркестру Маркус Ріндт.

Що стосується музикантів, то, за визнанням одного з них, це був «безжальний досвід: робот нікого не чекав, працював як машина».

Нагадаємо, нещодавно уперше автономний робот, керований штучним інтелектом, успішно виконав стоматологічну процедуру на людині. Перша спеціалізація робота – підготовка зуба під коронку, що зазвичай займає близько двох годин і вимагає двох візитів до стоматолога. Робот впорався з цим завданням за 15 хвилин.

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Теги: Німеччина музика робототехніка відео

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