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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Музичний фронт виборів: як Трамп і Гарріс залучають зірок для політичної боротьби

glavcom.ua
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Камалу Гарріс підтримують популярні темношкірі співачки
фото: AP

Трамп ставить на консервативних американцях старшого віку, а Гарріс – на молодих та ліберальних

Наступні три дні я попрацюю в США. Тут в розпалі виборча кампанія, тому буду писати цікаві деталі про такі важливі для всього світу і для України вибори.

Обидва кандидати в президенти активно залучають до своїх кампаній зірок та використовують музику, як інструмент поширення політичних меседжів.

Камалу Гарріс підтримують популярні темношкірі співачки. Трамп надає перевагу білим чоловікам-артистам, переважно рокерам 70−90-х. З цього можна зрозуміти, хто є цільовими групами для кандидатів.

Трамп ставить на консервативних американцях старшого віку, а Гарріс – на молодих та ліберальних.

Трамп апелює до ностальгії та патріотизму, використовуючи трек God Bless the USA у виконанні кантрі-виконавця Лі Грінвуда. Цю пісню, до речі, використовували у політичних кампаніях Рональда Рейгана, Джорджа Буша, вона була популярною під час війни в Перській затоці та після теракту 9/11.

Цікаво, що артистів, які забороняють Дональду Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії настільки багато, що про них створили окрему сторінку на вікіпедії й там їх майже півсотні.

Трамп ще з часів перших президентських перегонів у 2015 використовує пісні без дозволу. Артисти виходять з заявами протесту, дехто навіть подавав на Трампа до суду, але штаб Трампа не звертає на це уваги.

Читайте також, що до підтримки «свого» майбутнього президента долучились селеби (суперзірки) – і для США це неймовірно потужний ресурс. До прикладу, співачка Бейонсе тільки в Instagram має 314 млн підписників, репер Каньє Вест – 292 млн, Тейлор Свіфт – 283 млн. І серед цих фанатів – величезна кількість американських виборців, готових іти слідом за кумиром.

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Теги: вибори співачка Каньє Вест Бейонсе Тейлор Свіфт

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Ірина Геращенко

Музичний фронт виборів: як Трамп і Гарріс залучають зірок для політичної боротьби
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