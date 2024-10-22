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Помер колишній учасник гурту «Воплі Відоплясова»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Олексій Мельченко народився 10 травня 1976 року
фото: Facebook / Alex Melchenko

Прощання з артистом відбудеться 23 жовтня о 14:00 на Бортничанському кладовищі (Бортничі)

У віці 48 років пішов з життя колишній бас-гітарист гурту «Воплі Відоплясова» Олексій Мельченко. Ще 4 жовтня у музиканта зупинилося серце. Про це повідомив сам гурт у Facebook.

«Олексій був щирою та доброю людиною. Завжди усміхнений він присвятив 10 років (2007-2017) свого життя гурту «Воплі Відоплясова», ставши невідʼємною частиною його звучання і залишив по собі яскравий слід у музичному житті України, а його творчість та дружба з багатьма поколіннями музикантів залишаться в пам’яті шанувальників назавжди», – наголосили у гурті.

У дописі йдеться, що в певний період життя Олексій «пізнав самотність» – він не мав родини й «залишився сам на сам в потоці життя». У гурті не одразу дізналися про смерть музиканта, команда вже долучилася до організації похорону.

З Мельченком прощатимуться 23 жовтня о 14:00 на Бортничанському кладовищі (Бортничі), що у Києві на вулиці Промисловій, 3.

У 2007 році Олексій Мельченко доєднався до колективу, коли його покинув басист та один із засновників
У 2007 році Олексій Мельченко доєднався до колективу, коли його покинув басист та один із засновників
фото з відкритих джерел

«Воплі Відоплясова» – український рок-гурт, створений у 1986 році, є засновником українського рок-н-ролу та неостилю етнорок. Гурт є одним з перших, чиї музиканти виконували рок українською за межами України, – у 1990-му вони поїхали в тур по європейських країнах, а вже за рік деякі з учасників переїхали до Парижа.

У 2007 році Олексій Мельченко доєднався до колективу, коли його покинув басист та один із засновників – Олександр Піпа. З Мельченком гурт записав і випустив шостий студійний альбом «Чудовий світ», відомий композиціями «Чіо Чіо Сан» та «Відпустка». Окрім того, Олексій був басистом у гурті Akapulko – авторському проєкті барабанника «ВВ» Сергія Сахна.

Нагадаємо, 17-24 вересня 1989-го у Чернівцях відбувся перший фестиваль української пісні «Червона рута». Багато лауреатів першого фестивалю стали зірками й виступають до сьогодні. Серед них і гурт «Воплі Відоплясова». Детальніше про фестиваль – у матеріалі «Главкома».

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Теги: смерть фестиваль Facebook відпустка Воплі Відоплясова відео

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