Померла акторка Меггі Сміт, яка зіграла професорку Макґонеґел

Улюбленицею молодшого покоління Меґґі Сміт стала завдяки ролі Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера

Британська актриса Меггі Сміт померла у віці 89 років. Вона стала відомою на широкий загал завдяки фільмам про Гаррі Поттера, а також серіалу «Абатство Даунтон». Про це смерть Меггі Сміт повідомила її сім'я, пише BBC.

Як розповіли сини акторки, Сміт померла в лікарні рано вранці в п'ятницю, 27 вересня.

Британська актриса Меггі Сміт фото з відкритих джерел

Меггі Сміт померла у віці 89 років фото з відкритих джерел

Меггі Сміт зіграла роль Мінерви Макґонеґел фото з відкритих джерел

«Будучи дуже закритою людиною, вона була з друзями і сім'єю в останній момент. У неї залишилося двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї надзвичайної матері і бабусі. Ми дякуємо вам за всі ваші добрі повідомлення і підтримку і просимо вас поважати наше приватне життя в цей час», – йдеться в заяві синів.

Що відомо про Меггі Сміт

Сміт навчалася в Оксфорді, де й дебютувала на сцені. Перша професійна роль у театрі – Віола у «Дванадцятій ночі» Шекспіра (1952). З 1959 року увійшла до складу трупи театру Олд Вік, що спеціалізується на шекспірівському репертуарі. У 1960-ті роки стала примою трупи Королівського Національного театру.

У кіно Меггі Сміт грала переважно суворих і характерних персонажок. Її кінодебютом стала головна роль Бріджит Говард у кримінальній драмі «Нікуди іти» (1958). Неодноразово номінувалася на премію «Оскар» і двічі отримала її (1970 – за головну роль у фільмі «Розквіт міс Джин Броді», 1979 – за роль другого плану у фільмі «Каліфорнійський готель»).

Меггі Сміт в юності фото з відкритих джерел

У кіно Меггі Сміт грала переважно суворих і характерних персонажок фото з відкритих джерел

Також Сміт виконувала ролі у відомих стрічках «Битва титанів» (1981), «Кімната з видом» (1985), «Девід Копперфілд» (1999). У комедії Франко Дзефіреллі «Чай з Муссоліні» (1999) акторка знялась разом з близькою подругою – леді Джуді Денч. За роль у цій стрічці Сміт отримала премію BAFTA і звання майстрині гротеску.

Улюбленицею молодшого покоління Меггі Сміт стала завдяки ролі Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера. Вона знялась в усіх частинах фентезійної саги, які вийшли на екран з 2001 до 2011 року. За останнє десятиліття найулюбленішим кінообразом Меґґі Сміт стала мудра й іронічна графиня Грентем із серіалу «Абатство Даунтон», що вийшов на екрани 2010 року. Серіал став найбільш обговорюваним серед критики і жоден з шістьох сезонів не обійшовся без героїні Меггі Сміт.

Улюбленицею молодшого покоління Меггі Сміт стала завдяки ролі Мінерви Макґонеґел фото з відкритих джерел

До відома, зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі помер у жовтні 2023 року. 54-річний актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти назвали офіційну причину його смерті – гостра дія кетаміну. У крові Перрі виявили високий рівень кетаміну, яким лікують депресію та тривогу. Він має медичне та хірургічне застосування як анестетик, але також відомий як рекреаційний наркотик через його вплив на розум. Кетамін може викликати короткочасні галюцинації та психоделічні ефекти.