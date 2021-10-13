Принц Чарльз заправляет свою машину сыром и вином

Наследник королевского престола старается как можно меньше загрязнять окружающую среду

Британский принц Чарльз ради сохранения чистоты окружающей среды заправляет свою машину не бензином, а сыром и вином. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Наследник королевского престола заявил, что старается как можно меньше загрязнять окружающую среду, поэтому он предпочел от традиционного бензинового двигателя в машине смесь биоэтанола, полученного из отходов сыра и вина. «У меня сейчас есть электромобили, но с ними так сложно. Можете себе представить, мой старый Aston Martin, который я использую уже 51 год, едет с помощью английского белого вина и сырной сыворотки», – отметил принц. С помощью биомассы и солнечной энергии также происходит отопления его дворца.

Теперь железный конь принца ездит на этаноле, который делают из вина. На один километр транспортное средство тратит две бутылки горючего. Но на этом автомобиле, которому исполнилось 38 лет, принц ездит преимущественно летом. Ежегодный пробег машины – около 480 километров.

Британские виноделы производят больше вина, чем его можно продавать (согласно правилам ЕС). Чтобы продукт не пропадал, из него делают биотопливо.

Исполнительный директор компании Greenfuels, которая производит такой «бензин» для машины принца Чарльза, рассказал The Times, что они получают этанол из белого вина и побочных продуктов, образующихся при производстве сыра.

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