Снова скандал: королевский пилот не выдержал прихотей Меган Маркл и уволился
-
Розсилка
37-летняя Меган Маркл доставила королевской семье новые хлопоты
Из-за ее капризов дворец лишился профессионального пилота и в срочном порядке ищет ему замену.
Летчика возмутили приказы принца Гарри, которые заключались в том, чтобы привозить беременной герцогине «странные» закуски. Выполнение подобных поручений не входило в его профессиональные обязанности и больше напоминало круглосуточную службу по доставке еды.
«К высококвалифицированному элитному пилоту относились как к скромному водителю», — приводит слова своего источника Radar Online.
Королевская семья уже ищет нового летчика, который в совершенстве владеет управлением вертолета, ведь летать ему предстоит на S76
Это уже не первый и даже не второй раз, когда из-за Меган увольняются сотрудники. Первой покинула свой пост ассистент герцогини Мелисса Туабти после шести месяцев работы. Следующей на очереди была Саманта Коэн — личный секретарь герцогов Сассекских. На своем посту не продержалась и другая личная помощница королевской четы — 33-летняя Эми Пикерилл. Однако пока она лишь написала заявление об уходе, но свои обязанности будет выполнять пока Меган не родит первенца.