Снова скандал: королевский пилот не выдержал прихотей Меган Маркл и уволился



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Меган Маркл и принц Гарри Legion-Media

37-летняя Меган Маркл доставила королевской семье новые хлопоты

Из-за ее капризов дворец лишился профессионального пилота и в срочном порядке ищет ему замену.

Летчика возмутили приказы принца Гарри, которые заключались в том, чтобы привозить беременной герцогине «странные» закуски. Выполнение подобных поручений не входило в его профессиональные обязанности и больше напоминало круглосуточную службу по доставке еды.

«К высококвалифицированному элитному пилоту относились как к скромному водителю», — приводит слова своего источника Radar Online.

Королевская семья уже ищет нового летчика, который в совершенстве владеет управлением вертолета, ведь летать ему предстоит на S76 К. Б. Сикорского (Sikorsky S-76 Spirit) стоимостью 13 миллионов долларов. Он должен быть готов к гибкому графику, командировкам с ночевками и, судя по всему, королевским капризам. Подходящему кандидату обещают годовую заработную плату в размере 105 тысяч долларов. Занятость пилота рассчитана на полный рабочий день, а базироваться он будет на базе ВВС королевства в городе Одихам графства Гемпшир на южном побережье Англии.

Это уже не первый и даже не второй раз, когда из-за Меган увольняются сотрудники. Первой покинула свой пост ассистент герцогини Мелисса Туабти после шести месяцев работы. Следующей на очереди была Саманта Коэн — личный секретарь герцогов Сассекских. На своем посту не продержалась и другая личная помощница королевской четы — 33-летняя Эми Пикерилл. Однако пока она лишь написала заявление об уходе, но свои обязанности будет выполнять пока Меган не родит первенца.