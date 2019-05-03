Принц Гарри рискует пропустить рождение первенца Меган Маркл



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Герцогиня Сассекская уже со дня на день станет мамой

По данным пресс-службы Букингемского дворца, герцог Сассекский отправится в двухдневную поездку в Нидерланды. Ему нужно сделать официальный визит 8 и 9 мая. Принц примет участие в мероприятии в Амстердаме, а затем отправится в Гаагу, чтобы дать старт обратному отсчету до начала Invictus Gаmеs 2020 года. Либо супруг Меган не боится, что пропустит рождение первенца, либо ему просто было нельзя отказаться от поездки, сообщает Daily Mail

Тем временем, герцогиня Сассекская находится на последнем месяце беременности. Ранее ходили слухи, что первенец пары уже родился, но эта информация не подтвердилась. Хотя ранее избранница рыжеволосого принца решила нарушить традицию и заявила, что не будет позировать фотографом с младенцем на руках, когда он родится..

Однако было отмечено, что расписание принца Гарри будет изменено, если у его жены начнутся роды. По всей видимости, он сразу отправится обратно, на родину, но даже при таких условиях, есть вероятность, что мужчина пропустит важный момент появление ребенка на свет. Если же роды пройдут раньше, то герцог Сассекский сможет провести с Маркл и малышом несколько дней, а уже после этого уедет по делам.



