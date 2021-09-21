Святослав Вакарчук впервые прокомментировал рождение первенца
Артист придерживается
Украинский певец, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прокомментировал рождение сына. По его словам, он не хочет афишировать свою личную жизнь.
Артист придерживается традиций и не желает публично рассказывать о новорожденном сыне. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ранее сообщалось, что мамой мальчика является 39-летняя Евгения Яцута, генеральный продюсер украинского продакшена. Эту информацию сам Вакарчук не подтвердил.
«В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают», – прокомментировал артист.
Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына
Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.
«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик
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