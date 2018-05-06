Генеральний директор «Зорі» негативно виразився у сторону головного тренера «Шахтаря»

Рафаїлов дав зрозуміти, що сумнівається в тренерських якостях португальця

Генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов відреагував на коментарі головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки про бажання Юрія Вернидуба очолити «Динамо». Після перемоги в суботньому матчі (2:1) Фонсека звернув увагу на висловлювання Вернидуба перед матчами з «Динамо» в порівнянні з тоном, які



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Юрій Вернидуб та Сергій Рафаїлов. Фото: ФК Зоря

Рафаїлов дав зрозуміти, що сумнівається в тренерських якостях португальця

Генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов відреагував на коментарі головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки про бажання Юрія Вернидуба очолити «Динамо».

Після перемоги в суботньому матчі (2:1) Фонсека звернув увагу на висловлювання Вернидуба перед матчами з «Динамо» в порівнянні з тоном, які можуть застосовуватися до «Шахтаря».

Рафаїлов дав зрозуміти, що сумнівається в тренерських якостях португальця, який, на його думку, продовжує керувати командою, побудовану Мірчею Луческу.

«Після гри стався несподіваний хід з боку Фонсеки. Він раптом розхвилювався про долю Вернидуба, зайнявся його працевлаштуванням, хоча треба більше думати про свою. Якщо хто не знає: Фонсека тренер «Шахтаря». Правда єдине його рішення на цій посаді поки, вимушена заміна Срни на Бутка», - написав Рафаїлов на своїй сторінці в Facebook.

«А так вже два роки грає команда, яку створив Мірча Луческу. Мені б дуже хотілося подивитися на Вернидуба в команді з бюджетом «Шахтаря», а Фонсеку в команді з бюджетом «Зорі», напевно, лиск зійшов би моментально, пихи поменшало, та й бажання влаштовувати костюмовані флеш-моди теж», - підсумував він.

Раніше Рафаїлов також розкритикував матеріали телеканалу «Футбол 1», в яких наводилася статистика, за якою «Зор»я частіше за інших в цьому чемпіонаті пробивала пенальті, а гравців команд-суперниць видаляли частіше за інших.

Джерело: sportarena.com