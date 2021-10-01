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    Раскрыта неприятная правда о работе в секонд-хенде

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    Раскрыта неприятная правда о работе в секонд-хенде

    Блогерша Эш раскрыла неприятную правду о работе в магазине подержанных вещей

    Продавщица магазина подержанных вещей раскрыла неприятную правду о своей профессиональной деятельности. Соответствующими фактами она поделилась на своей странице в TikTok.

    Блогерша Эш (Ash) регулярно публикует ролики, где рассказывает пользователям сети о ситуациях, с которыми она сталкивается во время работы. Известно, что на данный момент на ее аккаунт в соцсети подписаны 912 тысяч человек, а все видео в сумме набрали больше 20 миллионов лайков.

    В одном из последних постов, который стал вирусным и набрал почти миллион просмотров, героиня материала призналась, что часто посетители сдают в секонд-хенд для перепродажи брюки и джинсы с пятнами от фекалий.

    «Знаете, вы можете просто выбросить такие вещи в мусорный бак, я не ваша чертова жена и не хочу этим заниматься, — посетовала женщина. — Вы думаете, что сдадите мне такую одежду, а я буду ее стирать? Нет, я просто отправлю ее в мусор и буду плакать, потому что потрогала часть чьей-то задницы».

    Кроме того, по словам Эш, нередко люди сдают в магазин поношенное нижнее белье с дырами, а также старые колготки и другие чулочные изделия с пятнами разного происхождения в области промежности. «Звучит отвратительно, но люди каждый день делают такие вещи. Мы принимаем только новые предметы гардероба в упаковке!» — заключила Эш.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: мода и красота как быть модным
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    Раскрыта неприятная правда о работе в секонд-хенде