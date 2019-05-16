«Рика и Морти» продлили на четвертый сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Герои шоу объявили о продолжении в коротком тизере.

Мультсериал «Рик и Морти» продлили на четвертый сезон, который выйдет в ноябре этого года. Об этом рассказали сами герои в коротком тизере.

Ранее стало известно, что блок Adult Swim, работающий на телеканале Cartoon Network, заказал 70 новых серий «Рика и Морти».

«Рик и Морти» - американский комедийный научно-фантастический сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Он рассказывает о злоключениях безумного ученого Рика Санчеза и его наивного внука Морти. Проект изначально задумывался как хулиганская пародия на «Назад в будущее», но в итоге, получив высокие рейтинги и оценки, превратился в самостоятельный успешный проект. Обоих персонажей озвучивает создатель сериала Джастин Ройланд.