«Рика и Морти» продлили на четвертый сезон
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Герои шоу объявили о продолжении в коротком тизере.
Мультсериал «Рик и Морти» продлили на четвертый сезон, который выйдет в ноябре этого года. Об этом рассказали сами герои в коротком тизере.
Ранее стало известно, что блок Adult Swim, работающий на телеканале Cartoon Network, заказал 70 новых серий «Рика и Морти».
We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a— [adult swim] (@adultswim) 15 травня 2019 р.
«Рик и Морти» - американский комедийный научно-фантастический сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Он рассказывает о злоключениях безумного ученого Рика Санчеза и его наивного внука Морти. Проект изначально задумывался как хулиганская пародия на «Назад в будущее», но в итоге, получив высокие рейтинги и оценки, превратился в самостоятельный успешный проект. Обоих персонажей озвучивает создатель сериала Джастин Ройланд.