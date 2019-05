«Рика и Морти» продлили на четвертый сезон

Герои шоу объявили о продолжении в коротком тизере.

Мультсериал «Рик и Морти» продлили на четвертый сезон, который выйдет в ноябре этого года. Об этом рассказали сами герои в коротком тизере.

Ранее стало известно, что блок Adult Swim, работающий на телеканале Cartoon Network, заказал 70 новых серий «Рика и Морти».

We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a