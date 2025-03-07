Трамп готується скасувати Міністерство освіти – WSJ

The Wall Street Journal: Міністру Лінді Макмехон буде наказано «вжити всіх необхідних заходів для сприяння закриттю»

Президент США Дональд Трамп має намір підписати указ про ліквідацію Міністерства освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Журналісти The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела у відомстві пишуть, що указ може бути підписаний до кінця цього тижня.

Згідно з проєктом документа, міністру освіти Лінді Макмехон доручено «вжити всіх необхідних кроків для сприяння закриття» відомства. Також зазначається, що при цьому необхідно керуватися «максимальною доцільністю та дозволеністю законом».

Ініціатива розроблялася з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента у січні, зазначає газета. У лютому WSJ також писала, що команда президента США обговорює таку можливість у рамках скорочення федеральних відомств.

Після інавгурації Трамп оголосив, що має намір провести масштабні реформи в уряді США. Президент США заснував Департамент ефективності уряду, який очолив мільярдер Ілон Маск.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами американського президента, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

До слова, президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому спілкувався з журналістами. Репортери ставили запитання й щодо України.Трамп повідомив, що Україна немає вибору, тому доведеться йти на мирну угоду. За словами лідера США, вже досягнуто великого прогресу з Україною та великого прогресу з Росією за останні кілька днів.

Повернення у Білий дім президента Дональда Трампа принесло Сполученим Штатам інституційну кризу. Деякі державні інституції можуть взагалі зникнути – адже головним критерієм для співробітників стає не професійна компетентність, а лояльність до президента. Такого не було з часів маккартизму у 50-х роках минулого століття, розповів «Главкому» доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету ім. Мечникова, американіст Володимир Дубовик.