Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп готується скасувати Міністерство освіти – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп готується скасувати Міністерство освіти – WSJ
Проєкт указу Трампа спрямований на ліквідацію Міносвіти США
фото із відкритих джерел

The Wall Street Journal: Міністру Лінді Макмехон буде наказано «вжити всіх необхідних заходів для сприяння закриттю»

 

Президент США Дональд Трамп має намір підписати указ про ліквідацію Міністерства освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Журналісти The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела у відомстві пишуть, що указ може бути підписаний до кінця цього тижня.

Згідно з проєктом документа, міністру освіти Лінді Макмехон доручено «вжити всіх необхідних кроків для сприяння закриття» відомства. Також зазначається, що при цьому необхідно керуватися «максимальною доцільністю та дозволеністю законом».

Ініціатива розроблялася з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента у січні, зазначає газета. У лютому WSJ також писала, що команда президента США обговорює таку можливість у рамках скорочення федеральних відомств.

Після інавгурації Трамп оголосив, що має намір провести масштабні реформи в уряді США. Президент США заснував Департамент ефективності уряду, який очолив мільярдер Ілон Маск.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами американського президента, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

До слова, президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому спілкувався з журналістами. Репортери ставили запитання й щодо України.Трамп повідомив, що Україна немає вибору, тому доведеться йти на мирну угоду.  За словами лідера США, вже досягнуто великого прогресу з Україною та великого прогресу з Росією за останні кілька днів. 

Повернення у Білий дім президента Дональда Трампа принесло Сполученим Штатам інституційну кризу. Деякі державні інституції можуть взагалі зникнути – адже головним критерієм для співробітників стає не професійна компетентність, а лояльність до президента. Такого не було з часів маккартизму у 50-х роках минулого століття, розповів «Главкому» доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету ім. Мечникова, американіст Володимир Дубовик.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп фінансування Україна Ілон Маск президент США освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати Наші гроші
5 березня, 10:10
Ще вчора на сайті аптеки можна було почитати, що «Стіролбіофарм» – це «лидер производства лекарственных средств и биологически активных добавок в Донецкой Народной Республике»
«Якісні ліки з «ДНР»? Мережа аптек «Подорожник» отямилася
19 лютого, 13:59
Санкції введено проти восьми компаній, які займаються торгівлею іранською нафтою та нафтохімічною продукцією
США запровадили санкції проти «тіньового флоту» Ірану
25 лютого, 02:23
Генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
22 лютого, 20:47
Меланія Трамп зробила першу появу на публіці з моменту інавгурації Трампа
Меланія Трамп уперше за місяць з'явилася на публіці (фото, відео)
26 лютого, 15:51
Володимир Зеленський сьогодні збирається до Ірландії
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
27 лютого, 13:50
Зеленський має зустрітися із сенаторами та президентом Трампом
Зеленський прибув до США
28 лютого, 09:49
Зеленський: Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена
Зеленський підтвердив зустріч з Трампом: коли відбудеться
26 лютого, 21:07
5 грудня 1994 року було підписано Будапештський меморандум. Підписали документ: Білл Клінтон, Борис Єльцин і Леонід Кравчук
Перший міністр закордонних справ РФ розказав, хто насправді писав Будапештський меморандум
27 лютого, 17:27

Політика

Трамп готується скасувати Міністерство освіти – WSJ
Трамп готується скасувати Міністерство освіти – WSJ
Польща через ракетну атаку підняла у повітря свої винищувачі
Польща через ракетну атаку підняла у повітря свої винищувачі
Президент Трамп призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади
Президент Трамп призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади
Мелоні пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без надання членства в Альянсі
Мелоні пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без надання членства в Альянсі
Хто заважає закінчити війну в Україні? Версія російського посла
Хто заважає закінчити війну в Україні? Версія російського посла
Долари, каністра і вогонь. Трамп знову на обкладинці The Economist
Долари, каністра і вогонь. Трамп знову на обкладинці The Economist

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
38K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
22K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
9349
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
6689
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua