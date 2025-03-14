Apple готує революцію: навушники із перекладачем у реальному часі – Bloomberg

Оновлення для AirPods також включатиме роботу над новими апаратними моделями навушників

Функція стане частиною загальної модернізації програмного забезпечення компанії у 2025 році

Apple планує представити нову функцію для своїх бездротових навушників AirPods, що дозволить здійснювати переклад розмов у реальному часі на іншу мову. Оновлення буде частиною програмного оновлення AirPods, що вийде цього року разом із новим iOS 19. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ця функція стане частиною загальної модернізації програмного забезпечення компанії у 2025 році.

Окрім нових можливостей для AirPods, очікується масштабне оновлення операційної системи iOS і новий дизайн для macOS, що має стати значним кроком у розвитку екосистеми Apple. Відомо, що компанія також продовжує вдосконалювати свої технології перекладу в iOS 19.

Оновлення для AirPods також включатиме роботу над новими апаратними моделями навушників, зокрема – розвиток AirPods Pro третього покоління та версії з вбудованими камерами, які будуть використовувати штучний інтелект для аналізу оточення.

Нагадаємо, велика американська корпорація Apple наприкінці січня 2025 року вирішила багаторічну суперечку з власниками розумних годинників Apple Watch 1, 2 і 3, які стверджували, що їхні гаджети могли завдати тяжкої шкоди здоров'ю, пише видання CNET.

Зокрема, позивачів не влаштувало те, що батареї гаджетів з часом можуть вийти з ладу, здутися і спалахнути. Тепер розробник комп'ютерів має виплатити користувачам десятки мільйонів доларів.

Також Apple планує додати мініатюрні камери до своїх навушників AirPods, щоб розширити їхню функціональність у сфері здоров’я. Про це повідомляє MacRumors.

За словами аналітиків, такі пристрої можуть з’явитися вже у 2026 році. Камери не призначатимуться для фото- чи відеозйомки. Це інфрачервоні сенсори, які зможуть відстежувати метрики, пов’язані зі здоров’ям.

Точна інформація про те, які показники вимірюватимуться, поки не розкрита. Раніше аналітик Мін-Чі Куо повідомляв, що ці камери працюватимуть за аналогією із сенсорами Face ID, які використовуються в iPhone.