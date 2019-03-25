Стало известно, когда Меган Маркл выйдет и декретного отпуска



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Меган Маркл

Пока супруга принца Гарри готовится к родам, ее график уже расписан на полгода вперед

37-летняя герцогиня Сассекская находится на последнем месяце беременности. Однако она уже запланировала свой первый выход после декретного отпуска.

Королевские обязанности Меган Маркл расписаны на многие месяцы вперед. Поэтому можно легко определить, когда герцогине придется выйти из декрета. По сообщениям Vanity Fair, супруга принца Гарри составит ему компанию на Всемирном форуме молодежи One Young World. Мероприятие будет проходить в Лондоне с 22 по 25 октября.

Стоит отметить, что Меган сотрудничала с организацией за долго до романа с Гарри. В 2014 и 2016 годах она посещала саммиты в Дублине и Оттаве. Однако после замужества ее назначили патроном других благотворительных организаций.

На прошлой неделе стало известно, что Меган Маркл больше не появится на официальных мероприятиях. Она активно готовится к рождению первенца и еще одной вечеринке в его честь. На этот раз супруга принца Гарри соберет гостей в Лондоне.

Джерело: graziamagazine.ru