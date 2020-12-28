С коронавирусом и пневмонией: российская актриса попала в реанимацию

У актрисы диагностировали обширное поражение легких

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих попала в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией и коронавирусом. О госпитализации пишет Telegram-канал «Mash на Мойке» в понедельник, 28 декабря.

Отмечается, что 86-летняя артистка находится в реанимации инфекционного отделения 122-й клинической больницы имени Соколова. У нее диагностировали обширное поражение легких.

Впервые о госпитализации Фрейндлих в Facebook сообщил петербургский историк Константин Богуславский со ссылкой на источники из Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором служит артистка. Он заявил, что актрису госпитализировали с пневмонией.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как «Служебный роман», «Агония», «Сталкер», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс». Она служит в БДТ имени Товстоногова с 1983 года.

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Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

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