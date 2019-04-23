«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах



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Кинозвезда пораовала поклонников новіми снимками

44-летняя актриса Ева Лонгория проводит отпуск вместе с мужем, 51-летним бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, и сыном Сантьяго на Карибах. Звездная семья остановилась на вилле в Сен-Бартелеми. Актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует у бассейна в красном бикини от Melissa Odabash. Она завершила образ большой соломенной шляпой и черными солнцезащитными очками.

Поклонники Евы обратили внимание на то, как прекрасно она выглядит. Прокомментировала фото даже ее звездная подруга, дизайнер Виктория Бекхэм:

К слову, Ева от килограммов, набранных во время беременности, избавлялась постепенно. Селебрити решила вернуться к активным тренировкам спустя пять месяцев после рождения ребенка. Многочисленные фотографии из спортзала - тому подтверждение. В декабре прошлого года она сказала Us Weekly:

«Я действительно дала своему телу время, чтобы приспособиться к послеродовому периоду. Это тело создало новую жизнь. Сейчас я много занимаюсь фитнесом и слежу за тем, что я ем. Я только начинаю возвращаться к привычному режиму. Мои тренировки сейчас больше силовые. Я бегаю, занимаюсь йогой и пилатесом. А потом я обычно хорошо ем», - заявила актриса.



