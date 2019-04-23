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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах

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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах

    Кинозвезда пораовала поклонников новіми снимками

    44-летняя актриса Ева Лонгория проводит отпуск вместе с мужем, 51-летним бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, и сыном Сантьяго на Карибах. Звездная семья остановилась на вилле в Сен-Бартелеми. Актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует у бассейна в красном бикини от Melissa Odabash. Она завершила образ большой соломенной шляпой и черными солнцезащитными очками.

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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория засветила неидеальную фигуру на Карибах

    Поклонники Евы обратили внимание на то, как прекрасно она выглядит. Прокомментировала фото даже ее звездная подруга, дизайнер Виктория Бекхэм:

    К слову, Ева от килограммов, набранных во время беременности, избавлялась постепенно. Селебрити решила вернуться к активным тренировкам спустя пять месяцев после рождения ребенка.  Многочисленные фотографии из спортзала - тому подтверждение. В декабре прошлого года она сказала Us Weekly:

    «Я действительно дала своему телу время, чтобы приспособиться к послеродовому периоду. Это тело создало новую жизнь. Сейчас я много занимаюсь фитнесом и слежу за тем, что я ем. Я только начинаю возвращаться к привычному режиму. Мои тренировки сейчас больше силовые. Я бегаю, занимаюсь йогой и пилатесом. А потом я обычно хорошо ем», - заявила актриса.

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    актриса семья
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