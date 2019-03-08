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    Жизнь

    Сборник стихов Жадана попал в список рекомендованных книг года от The New York Times

    • Розсилка
    Сборник стихов Жадана попал в список рекомендованных книг года от The New York Times

    Книга стихов Сергея Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» выходит в свет в Yale University Press

    The New York Times Book Review включил сборник стихов украинского писателя Сергея Жадана в список рекомендованных книг 2019 года.

    Об этом сообщается на официальной странице Сергея Жадана в Facebook.

    Отмечается, что книга избранных стихотворений Сергея Жадана «ТТе, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» в переводе Вирляны Ткач и Ванды Фиппс выходит в печать в Yale University Press.

    Презентации книги пройдут в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии с 9 до 14 апреля.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал свой топ-6 книг 2018 года. Первой глава государства указал книгу Сергея Жадана - «Антенна».

     

    литература
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