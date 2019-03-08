Сборник стихов Жадана попал в список рекомендованных книг года от The New York Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Книга стихов Сергея Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» выходит в свет в Yale University Press

The New York Times Book Review включил сборник стихов украинского писателя Сергея Жадана в список рекомендованных книг 2019 года.

Об этом сообщается на официальной странице Сергея Жадана в Facebook.

Отмечается, что книга избранных стихотворений Сергея Жадана «ТТе, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» в переводе Вирляны Ткач и Ванды Фиппс выходит в печать в Yale University Press.

Презентации книги пройдут в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии с 9 до 14 апреля.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал свой топ-6 книг 2018 года. Первой глава государства указал книгу Сергея Жадана - «Антенна».