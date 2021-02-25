Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки

Согласно Указу Президента Украины, юбилей украинской поэтессы, драматурга, общественного деятеля, автора «Лесной песни» Леси Украинки отмечается на государственном уровне

25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач-Квитки) - выдающейся поэтессы, драматурга, культурного деятеля.

Ее произведения написаны в лучших европейских традициях, остаются современными и не теряют актуальности по сей день, призывают быть едиными в любви к родной земле.

Родилась Леся Украинка 25 февраля 1871 в городе Новоград-Волынском. Она была вторым ребенком в семье председателя уездного съезда мировых посредников Петра Антоновича Косача. Мать Леси, Ольга Петровна Косач, происходила из старинного рода Драгомановых. Михаил Петрович Драгоманов - выдающийся украинский ученый, историк, философ, фольклорист, общественный деятель - родной брат Лесиной матери. Леся Украинка всю жизнь считала своего дядю Драгоманова духовным наставником и учителем.

Сама Ольга Петровна тоже была известной писательницей (литературный псевдоним - Елена Петровна), этнографом, издателем (под ее руководством выходили в 1907-1916 гг. Украинские журналы «Родной край» и «Молодая Украина»). Детство Ларисы Косач проходило среди живописных лесов и озер Волыни. Чувствительная девочка всем существом впитывала красоту родного края, его песни и легенды. Спустя годы эти впечатления перелились в поэтические строфы, в бессмертную мелодию «Лесной песни» ...

Первым товарищем Леси по детским играм стал старший брат Михаил. Они были настолько неразлучны, что родные шутку называли их общим именем. Дружба эта продолжалась всю жизнь.

Леся Украинка с братом

В четыре года Леся научилась читать, а в восемь - написала первое стихотворение. Это стихотворение, «Надежда», полон совсем недетским грустью, возник из-за глубокие переживания девочки, связанные с арестом и ссылкой Лесиной тети Лены Антоновны Косач, которая принимала участие в политическом движении, направленном против российского самодержавия.

В самом начале 1881 Леся сильно простудилась. Так началась тяжелая болезнь - туберкулез костей, которая мучила поэтессу всю жизнь, и борьбу с которой она сама назвала «тридцатилетней войной».

Из-за болезни Леся Украинка никогда не училась ни в гимназии, ни в каких-либо других учебных заведениях. Сначала она осваивала науки вместе с братом Михаилом в частных учителей (в частности изучала греческий и латинский языки), впоследствии с помощью матери овладела немецким и французским.

Занимаясь самостоятельно, Леся изучила много иностранных языков, в совершенстве знала историю, мировую литературу, философию. Она стала одной из самых образованных женщин своего времени.

В ноябре 1884 львовский журнал «Заря» напечатал стихотворение «Ландыш». Это первое печатное произведение юной поэтессы Ларисы Косач, подписанный именем «Леся Украинка».

В июне 1887 г. во Львове вышел из печати альманах «Первый венок», в котором опубликовано поэму Леси Украинский «Русалка» и несколько стихотворений.

В конце 1880-х - начале 1890-х гг. Леся Украинка активно участвует в объединении молодых украинских литераторов «Плеяда». На заседаниях кружка обсуждались литературные произведения, проводились конкурсы переводов.

Первый поэтический сборник Леси Украинки «На крыльях песен» увидела свет в марте 1893. Она была издана во Львове, в подготовке книги к печати участвовал Иван Франко. В нее вошли ранние стихи поэтессы, а также поэтические циклы «Семь струн», «Звездное небо», «Слезы-жемчуг», «Путешествие к морю», «Крымские воспоминания», «В детском кругу».

Леся Украинка во время путешествий

В начале 1899 профессор Бергман в Берлине прооперировал Леси больной сустав правой ноги. Операция прошла успешно, однако надеждам на полное выздоровление не суждено было сбыться ...

Осенью того же года во Львове выходит в свет второй поэтический сборник Леси Украинки «Думы и мечты». В книгу вошли поэтические циклы «Мелодии», «Невольничьи песне,« Отзывы »,« С падших лет »,« Крымские отзывы », поэмы« Старая сказка «и« Роберт Брюс, король шотландский ».

Первую пьесу - «Голубая роза» - она написала в 1896 году. Драматическая же поэма «Одержимая" была создана за одну ночь в январе 1901 в Минске, возле кровати уже смертельно больного Сергея Мержинского, которого Леся ухаживала до самого конца ... После смерти друга, которая произошла 3 марта 1901. Леся уезжает в Буковины. Она, видимо, интуитивно чувствовала, что новые, сильные впечатления помогут победить горе, восстановить жизненные силы. В Черновцах ее ждала писательница Ольга Кобылянская, с которой у Леси Украинский сложились хорошие дружеские отношения. Позже к Лесе в ее карпатских путешествиях присоединился Климент Васильевич Цветок - будущий муж поэтессы.

Между тем «тридцатилетняя война" с болезнью требует новых жертв: процесс распространился на легкие. Два года подряд (1902-1903) Леся выезжает на лечение в Италию, консультируется со швейцарскими врачами.

В апреле 1902 в Черновцах выходит в свет третий сборник стихов Леси Украинки - «Отзывы». В нее вошли поэтические циклы «Невольничьи песни», «Ритмы», «Минуты», «Легенды», драматическая поэма «Одержимая».

В том же году издана книга «Детские игры, песни и сказки с Ковельщини, Лущин и Звягельщины на Волыни. Собрала Л.Косач. Голос записал К.Квитка »(Киев, 1903). Готовится к печати киевское издание поэтического сборника «На крыльях песен» (со значительными уступками цензуре вышла в 1904 году.). Начиная с этого времени, большинство произведений Леси Украинки появляются на страницах журнала «Литературно-научный вестник».

В 1907 г.. Леся и К.Квитка поженились. Супруги сначала поселился в Крыму, потом перебрались в Грузию, куда Квитка получил назначение по службе (по специальности он был юристом, хотя по призванию - музыковедом).

Физически Леся чувствует себя все хуже. С 1908 г. ей уже известно, что туберкулез перешел на почки. Три поездки (в 1909-1913 гг.) На лечение в Египет не помогли. Болезнь побеждала тело ... Но дух Леси Украинки был на самом деле несокрушимым. За последние десять лет жизни Слово поэтессы достигло совершенства и философской глубины. Ею был создан целый новый мир, название которому - драматургия Леси Украинки. «Кассандра», «В пуще», «Оргия», «Руфин и Присцилла», «Адвокат Мартиан», «Вавилонский плен», «Каменный хозяин», «Лесная песня» - да, это целый мир, мир, который еще ждет на достойное сценическое воплощение и осмысления.

1 августа 1913 завершился земной путь Леси Украинки. 1871-1913 ...

В Национальном театре имени Ивана Франко три дня подряд - 25, 26 и 27 февраля - посвящены творчеству Леси Украинки. Как сообщили «Главкому» в театре, готовятся показы спектаклей «Кассандра», «На поле крови», «Верба» (авторская версия Сергея Маслобойщикова по мотивам «Лесной песни» в этом году в списке номинантов на Национальную Шевченковскую премию).

Согласно Указу Президента Украины, юбилей украинской поэтессы, драматургини, общественного деятеля, автора «Лесной песни» Леси Украинки отмечается на государственном уровне: предусмотрена программа культурных мероприятий.

Елена Старицкая, Леся Украинка и Ольга Косач, 1896

Министерство культуры и информационной политики запустило сайт по случаю 150-летия со дня рождения поэтессы Леси Украинки и художественный проект «Леся Украинка: 150 имен».

Сейчас на сайте размещена информация об официальном открытии художественного проекта «Леся Украинка. 150 имен» по случаю юбилейного года Ларисы Петровны Косач-Квитки. Мероприятие состоится в день рождения поэтессы 25 февраля в Украинском доме и включает: экспозицию, перформанс, содержательные дискуссии на Радио Леся и Косач Talks, а также презентацию первого полного издание произведений Леси Украинки в 14 томах.

Событие, которое станет настоящим культурно-медийным эпицентром, можно будет посетить с соблюдением карантинных ограничений 25 февраля по приглашениям, а с 26 февраля по 8 марта - вход бесплатный