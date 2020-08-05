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    Жизнь

    Сегодня третья годовщина гибели Ирины Бережной

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    <p>Фото: Станислав Груздев, Главком</p> <div></div> - Сегодня третья годовщина гибели Ирины Бережной

    Фото: Станислав Груздев, Главком

    Два года назад погибла Ирина Бережная

    Два года назад в Хорватии в ДТП погибла народный депутат VI и VII созывов от Партии регионов Ирина Бережная.

    Как сообщалось, 5 августа 2017 года водитель, который вез Бережной с дочкой, скорее всего, не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной Даниэлла тогда получила незначительные травмы, потому что сидела сзади в автокресле.

    Бережная впервые попала в Раду в 2007 году по спискам Партии регионов (№151). А в 2012 году - по мажоритарному округу №169 (Харьковская область).

    Была известна антиукраинской позицией. Выступала против введения украинского дубляжа в кинопрокате.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

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