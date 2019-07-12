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    Жизнь

    Серена Уильямс снова встала на защиту Меган Маркл

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    Серена Уильямс снова встала на защиту Меган Маркл
    Legion Media

    37-летняя теннисистка Серена Уильямс защитила подругу, 37-летнюю Меган Маркл, от нападок британских критиков

    На Уимблдонском турнире жену принца Гарри осудили за запрет ее фотографировать и за выход в джинсах, неподобающий герцогине.

    Звезда не обращает внимание на хейтеров. На пресс-конференции в в Уимблдоне она отметила, что очень ценит преданность Маркл.

    «Когда я вижу ее имя в заголовке любой статьи, никогда ее не читаю. Подруги лучше, чем она, невозможно представить. Взлеты, падения — она всегда рядом. И я хочу быть для нее таким же человеком», — призналась Серена Уильмс.

    Серена добавила: она была очень рада тому, что Меган Маркл нашла время прийти на матч и лично поддержать ее. «Я счастлива», — заявила она.

    Есть вероятность, что Маркл посетит снова матч Уимблдона, ведь на днях Уильямс победила чешку Барбору Стрыцову в полуфинале турнира и вышла в финал. Соперницей американки в борьбе за кубок станет румынка Симона Халеп.

    Стоит отметить, что после Уимблдонского турнира герцогиня появилась вместе с маленьким сыном на благотворительном матче по поло, в котором приняли участие принц Гарри и принц Уильям. 

    С собой она взяла двухмесячного Арчи Харрисона и попала в объективы папарацци.

    Среди потока всеобщего умиления нашлось место и для резкой критики в адрес Маркл за то, что она не умеет правильно держать ребенка на руках.

    Джерело: graziamagazine.ru

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