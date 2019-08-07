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    Жизнь

    Сергей Никитюк кардинально сменил имидж (фотофакт)

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    Алла Костромичева и Сергей Никитюк - Сергей Никитюк кардинально сменил имидж (фотофакт)
    Алла Костромичева и Сергей Никитюк

    Главного эксперта «Топ-модели по-украинки» не узнать

    Сергей Никитюк ошарашил поклонников и фолловеров в сети Instagram. На днях Сергей кардинально сменил имидж. Эксперт проекта  «Топ-модели по-украинки» распрощался с бородой и волосами на голове.

     «Во время съемочного периода нам запрещено меняться, – рассказывает эксперт проекта Нового канала. – Это условие прописано в контракте. Поэтому полгода я растил и носил бороду. Но теперь – свобода! И в честь лета я побрился. Чувствую себя отлично – в бороде все-таки жарковато».

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    Сергей Никитюк кардинально сменил имидж (фотофакт)
    Сергей Никитюк кардинально сменил имидж (фотофакт)
    Сергей Никитюк кардинально сменил имидж (фотофакт)

     Вместе с бородой и большей частью волос на голове Никитюк отбросил и 5 лет возраста. Ведь именно так, как сейчас, он выглядел в первом сезоне тогда еще «Супермодели по-украински».

     «А насчет возраста – никаких невероятных секретов нет, молодильные яблоки я не ем, – смеется Никитюк. – Просто стараюсь вести здоровый образ жизни – не употребляю алкоголь, никаких наркотиков. А вообще секрет хорошего внешнего вида – это сон и стрессоустойчивость».

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