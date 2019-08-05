Жирок в тренде: бразильский дизайнер выпустила одежду, подчеркивающую складки на теле



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Дизайнер предлагает не стесняться, а наоборот, гордиться лишними сантиметрами и килограммами

Бразильский фэшн-дизайнер Каролин Витто выпустила коллекцию одежды, подчеркивающей изгибы и складки, которых женщинам обычно положено стыдиться, — об этом пишет издание Dezeen. По словам дизайнера, для нее это очень личная тема. Каролин выросла в Бразилии, и стандарты красоты этой страны подталкивают женщин прибегать к пластической хирургии и нездоровым диетам. По словам Витто, она начала более спокойно принимать свое тело только после переезда в Великобританию.

«Проект начался с того, каким я видела свое тело в предыдущие годы. Я начала делать фотографии себя в корсете, который купила в Бразилии несколько лет назад. Я сделала эту покупку, чтобы добиться более стройной фигуры, но корсет оказался таким тесным, что в разных местах появлялись жировые складки. Чтобы их скрыть, нужен был особый бюстгальтер, особые трусики и так далее. Своей коллекцией я решила предложить по-новому посмотреть на те зоны, которые так хотела спрятать».

Коллекция стала выпускной работой Каролин Витто в лондонском Королевском колледже искусств. В нее вошло 7 вещей: от штанов и юбок до корсетов. Каждая из вещей подчеркивает какую-то "проблемную зону", которая раньше очень беспокоила дизайнера.

«Для меня эта коллекция не о размерах, а о форме. Большинство женщин, если не все, страдают от эстетических стандартов. Я не говорю, что моя коллекция — это решение проблемы и что оно подходит всем. Принятие своего тела — очень индивидуальный процесс. Но я надеюсь, что коллекция предлагает более добрый способ посмотреть на те участки своего тела, которые мы считаем «недостатками».

Джерело: Buro 24/7