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    Жизнь

    Шайа Лабаф празднует день рождения: яркие фото привлекательного актера

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    Шайа Лабаф - Шайа Лабаф празднует день рождения: яркие фото привлекательного актера
    Шайа Лабаф
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    Шайа Лабаф родился 11 июня 1986 года в Лос-Анджелесе, во франко-еврейской семье

    На телевизионном экране Шайа Лабаф стал появляться еще 12-летним подростком. На его счету детские роли в картинах «Завтрак с Эйнштейном», «Каролина в Нью-Йорке», «Секретные материалы», «Прикосновение ангела» и в других. Первыми взрослыми ролями в фильмографии артиста были Келли Эрнсуиллер в трагикомедии «Сражения солдата Келли», Макс Питрони в экшене «Ангелы Чарли: Только вперед» и Льюис в гротескной комедии «Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда».

    Большее внимание зрителей актер привлек благодаря приключенческому фильму «Клад», мистическому триллеру «Константин: Повелитель тьмы» и фантастическому боевику «Я, робот». Но популярность пришла к Шайе в 2007 году, когда молодой человек сыграл главную роль в молодежном драматическом триллере «Паранойя».

    На волне успеха актер получает сценарии самых многообещающих проектов и участвует в сиквеле «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», фантастическом боевике «Трансформеры» и триллере «На крючке». Эти работы закрепили имя Лабафа среди самых востребованных артистов Голливуда.

    Еще одной знаменитой работой Шайи Лабафа стала эротическая лента «Нимфоманка», а последними на экраны выходили военный фильм «Ярость», дорожная история «Американская милашка» и триллер «Война».

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    Одной из последних в репертуаре артиста стала приключенческая картина «Сокол из арахисовой пасты». Шайе досталась роль мелкого преступника, который становится другом Заку, мужчине с синдромом Дауна, сбежавшему из интерната. В фильме также снялись Дакота Джонсон и Джон Бернтал.

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