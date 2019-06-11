Брэда Питта сделали символом «настоящих мужчин», но он оказался против



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Брэд Питт tsn.ua

Актера сделали маскотом движения за права гетеросексуалов

По традиции июнь в США именуется «месяцем гордости». В течение этого времени по всей стране проходят парады, вечеринки и мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества. Впрочем, участвуют в этом празднике далеко не все. Так, в Бостоне появилось обратное движение - Super Happy Fun America, защищающее права гетеросексуалов. Талисманом этого движения был выбран Брэд Питт, о чем гордо сообщал сайт организации. Вот только сам голливудский актер об этом уведомлен не был.

Когда Брэд узнал, что его сделали маскотом движения, то немедленно обратился к своим адвокатам. А те в свою очередь - к руководству организации. Последних попросили как можно скорее убрать имя и изображение актера с сайта. В противном случае их ждет суд.

Требования Питта были вскоре выполнены, а вот глобально от своей идеи Super Happy Fun America не отказались. В их планах провести в августе Straight Pride ("Парад натуралов") по тому же маршруту, что и местные участники июньского ЛГБТ-парада.

Как пишет The Mirror, представители Super Happy Fun America заявили, что будут просвещать «общественность, политиков и государственных служащих о сообществе натуралов и уникальных проблемах, с которыми оно сталкивается». По их мнению, парад является лучшим способом продвижения «разнообразной истории, культуры и самобытности» гетеросексуалов.

Джерело: Hello!