Выход фильма «Годзилла против Конга» могут отложить



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Возможно, это связано с плохими сборами сиквела «Годзиллы»

Премьера фильма «Годзилла против Конга», который станет частью так называемой киновселенной Монстров студии Warner Bros, может быть отложена. Об этом сказал глава студии Тоби Эммерих.

По его словам, студия «постарается представить поклонникам фильм, которого они заслуживают».

«Он может выйти позже, чем предполагается, чтобы стать проектом класса А+», — сказал он. Сейчас премьера картины запланирована на 2020-й год.

Задержка может быть связана с тем, что фильм «Годзилла 2: Король монстров» не очень хорошо показывает себя в прокате — за десять дней он собрал 292,2 млн долларов при производственном бюджете 170 млн.

Действие сиквела разворачивается через пять лет после событий оригинальной картины. Человечество остро отреагировало на появление Годзиллы. Люди боятся, что за ним могут последовать и другие монстры. И эти опасения были не напрасны. Организация «Монарх», которая занимается исследованием монстров, не ожидала, что вслед за Годзиллой в мир вернутся и другие мегахищники — Мотра, Родан и трёхголовый Кинг Гидора.

«Годзилла 2» стал частью общей киновселенной Legendary и Warner, построенной вокруг знаменитых гигантских монстров. Первым фильмом франшизы стал «Годзилла» режиссёра Гарета Эдвардса, вторым — «Конг: Остров Черепа» Джордана Вот-Робертса. В нём был намёк на грядущую встречу этих персонажей.

Джерело: Киноафиша