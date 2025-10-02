Штани Марини Порошенко наробили галасу в соцмережах

Марина Порошенко одягла камуфляжні штани. У коментарях люди обурились, що такий принт можуть носити тільки військові

На сторінці політичної партії «Європейської Солідарності», очільником якої є експрезидент України, політик Петро Порошенко, з'явилась світлина, яка сколихнула мережу. Саме вбрання Марини Порошенко привернуло увагу користувачів мережі. Колишна перша леді обрала камуфляжні штати, чорну майку та куртку кольору хакі.

Марина Порошенко разом з депутаткою, громадською діячкою Дінарою Габібуллаєвою, як зазначено в дописі, вантажили гуманітарну допомогу на фронт.

«Той випадок, коли жінка навіть не заморочуючись, у камуфляжі, виглядає неймовірно! Круті дівчата з «Європейської Солідарності» вантажать гуманітарку на фронт. Спонтанний момент, але саме в таких кадрах видно справжню енергію та жіночність!», – йдеться у дописі.

У коментарях люди обурились, що камуфляж можуть носити тільки військові, або ті, хто причетний до війська.

Водночас були й ті, хто не побачив у цьому проблеми. Одна з користувачок зазначила, що такий одяг може використовуватись для зручності, і що він не є військовою формою.

До слова, Верховний суд поставив крапку у законності арешту майна подружжя Порошенків у так званій вугільній справі. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Порошенки рятують майно. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі».