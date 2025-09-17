Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

За законопроєкт проголосували 283 нардепи

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про військового омбудсмана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За відповідний законопроєкт проголосували 283 нардепи.

Як відомо, 30 грудня 2024 року очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Основним завданням військового омбудсмена є розгляд та реагування на скарги військовослужбовців.

До слова, законопроєкт про військового омбудсмена було зареєстровано у Верховній Раді у травні.

Згодом у червні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. Відповідно до законопроєкту, Зеленський призначатиме військового омбудсмена та його заступників.