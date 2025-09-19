Головна Країна Суспільство
Зазнав важкого поранення під Покровськом. Згадаймо Олександра Федюка

Олександр Федюк без вагань 1 березня 2022 року став на захист Батьківщини від російської агресії
У 2021 році Олександр Федюк одружився, та пробути разом з коханою їм судилося недовго. Чоловіку прийшла повістка практично на початку війни

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Федюка.   

10 грудня 2024 року від важкого поранення у голову помер захисник України з Буковини Олександр Федюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Олександр Омелянович Федюк 22 березня 1994 року в селищі Путила Чернівецької області. Був найменшою дитиною у багатодітній родині. Працьовитий, турботливий, добрий – таким пригадують його близькі.

«Сашко був сонечком для сім’ї – щедрим, людяним, простим у спілкуванні. Його поважали всі, хто знав, усім готовий був допомогти, а рідним до останку віддавав свою любов», – пригадує мама захисника Ганна Федюк.

Олександр Федюк навчався у Путильській загальноосвітній школі, опісля здобув фах комп’ютерника, а також закінчив географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Працював на будівництві в Україні та за кордоном. 2021 року одружився із коханою Любов’ю. Та пробути разом їм судилося недовго. Чоловіку прийшла повістка практично на початку повномасштабного вторгнення.

Вірний військовій присязі, яку склав ще під час строкової служби у 2015 році в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу України, Олександр Федюк без вагань 1 березня 2022 року став на захист Батьківщини від російської агресії.

З великою відповідальністю він ніс службу у військовій частині А2308 у взводі охорони. Проходив навчання на різних військових полігонах, долучався до облаштування та укріплення фортифікаційних споруд разом із побратимами.

У 2024 році старший солдат Олександр Федюк виконував бойові завдання під Покровськом у складі військової частини А4447. Саме там, на Донеччині, він мужньо протистояв ворогу. 31 жовтня Сашко отримав важке поранення голови під час бою. Захисника вдалося евакуювати та доправити до лікарні в Запоріжжі. Потім лікували у Дніпрі і Одесі. Рідні були поруч до останнього. Навіть коли до Сашка вже не пускали, вони просто перебували у лікарні, чекаючи дозволу хоч на кілька хвилин його побачити. На жаль, усі зусилля лікарів виявилися марними. 10 грудня 2024 року воїн помер.

Поховали Олександра Федюка у рідній Путилі. Йому було лише 30 років.

У захисника залишилися мама Ганна Михайлівна; дружина Любов; сестри Любов, Ольга, брати Іван і Петро з сім'ями.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

