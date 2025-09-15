Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
10 вересня «ескалувати» довелося, бо під загрозою опинилися стратегічні об’єкти Альянсу
фото: @wolski_jaros

Путін послав чіткий меседж – до агресії проти членів НАТО готовий

Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни. Переважна більшість із них уже усвідомлює, що їхнє життя ділиться на час до і після 10 вересня, хоч «гаряча» війна ще не прийшла до їхнього дому. Від російської дронової атаки ніхто не загинув, знищено лише один будинок.

Дрони знаходять за 300–350 км від українського та білоруського кордонів, бо більшість безпілотників атакувала саме з території цієї країни. Мільйони поляків отримали повідомлення про небезпеку, у деяких містах лунав звуковий сигнал повітряної тривоги.

У суботу польські й нідерландські літаки знову злетіли, повітряна тривога лунала у двох містах Люблінського воєводства, що на кордоні з нашою державою. Закрито аеропорт у самому Любліні.

Для поляків війна вже не закордоном, вона «наша». Більшість із них розуміє, що, не чекаючи результату завершення російської агресії проти України, Москва налаштована йти далі. Бо війна – це суть правління Путіна і його шайки. Без війни вони не можуть існувати, так само як не може існувати й їхня країна.

Випробування пройшло НАТО. Збиваючи чотири дрони над Польщею, Альянс відчув межі власної слабкості й обмежень, а також сили й спроможностей.

Для українців теза про силу й спроможності може здаватися абсурдом, бо за одну ніч ми знищуємо або виводимо з ладу не 4, а понад 700 дронів з бойовими головками та дронів-приманок. Це правда, як і правдою є те, що для знищення дешевих, неозброєних безпілотників літаки Альянсу використали ракети вартістю сотні тисяч євро.

Важливий, однак пункт старту: до 10 вересня у НАТО існувала заборона на знищення російських дронів і ракет, які залетіли на територію Польщі, Румунії, Литви, Естонії. Щоб «не ескалувати», як декларували офіційні представники НАТО.

10 вересня «ескалувати» довелося, бо під загрозою опинилися стратегічні об’єкти Альянсу, тобто інфраструктура та охорона аеропорту «Ясьонка» під Ряшевом – основного логістичного хабу для постачання військової допомоги Україні від західних союзників.

Услід за наказом збивати російські дрони НАТО ухвалило інше доленосне рішення: безпека східного флангу Альянсу в повітрі охоронятиметься в межах операції «Східний Вартовий», готовність до участі в якій задекларували Франція, Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Чехія та кілька інших країн.

І лише одна держава нічого не задекларувала, хоча 10 тисяч її військових базується в Польщі, захищаючи, зокрема, аеропорт «Ясьонка». Йдеться, звичайно, про США, представники яких усе ще декларують відсутність достатніх доказів навмисного характеру дронової атаки проти Польщі.

Такої думки дотримується генерал Алексус Гринкевич, головнокомандувач військ НАТО в Європі. Водночас згідно з оцінкою Оперативного командування Війська Польського від 10 вересня, вторгнення російських дронів було навмисною атакою. І саме на основі цієї оцінки, як можна припустити, командування Альянсу в Європі ухвалило рішення про знищення 4 дронів.

13 вересня Марко Рубіо, державний секретар США, заявив: «Немає жодних сумнівів: дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були вони націлені конкретно на Польщу». І назвав цю подію «неприпустимою, сумною і небезпечною».

Президент Дональд Трамп назвав атаку російських дронів «помилкою», що відразу ж заперечив прем’єр-міністр Дональд Туск. Він додав, що має неспростовні докази на підтвердження своєї оцінки. Не сумніваються також лідери інших європейських країн, голова Європейської комісії, генеральний секретар НАТО і навіть генерал Кейт Келлог – спеціальний представник президента США до України.

Генштаб ЗСУ представив карти з траєкторією польотів російських дронів у бік Польщі. Відомо також про виявлені в них польські SIM-картки – неспростовний доказ їхнього маршруту над територією Польщі.

У чому ж тоді причина «дивної», м’яко кажучи, позиції американської адміністрації та армії?

Відповідь необхідно поділити на кілька пунктів. Головний з них – це неспроможність Вашингтона визнати свою стратегічну помилку щодо оцінки режиму Путіна, його злочинної природи й загарбницьких цілей. Визнання того, що росіяни здійснили навмисну атаку, націливши її зокрема на територію базування американських військових.

Констатація цих фактів потребувала б миттєвої відповіді, ще й з огляду на те, що російська «ескалація» – термін, використаний Рубіо, – стосується не лише Польщі, східного флангу НАТО загалом, а й безпосередньо Америки. Росія продемонструвала, що навіть присутність американських військових у Польщі не заважає їй атакувати членів Альянсу й створювати загрозу американським частинам.

Путін послав чіткий меседж: до агресії проти членів НАТО готовий. А чи готовий відповідати Трамп? Ні, не готовий. Російська дронова атака поставила під питання виконання зобов’язання Трампа зберегти присутність американських військових на території Польщі, до чого він зобов’язався в розмові з президентом Каролем Навроцьким у Білому домі 3 вересня. Це пояснює рішучі заяви й дії польського уряду, особисто прем’єра Туска і віцепрем’єра Сікорського.

На підставі статті 4 Вашингтонського договору Польща звернулася до інших членів Альянсу з проханням про консультації, у результаті яких було запущено операцію «Східний Вартовий». Дронову атаку обговорили на форумі Ради Безпеки ООН, де польську позицію чітко презентував заступник міністра закордонних справ Marcin Bosacki.

Очільники польського уряду діють абсолютно правильно, бо коли сьогодні надати Трампу можливість уникати дій проти Росії, прикриваючись словами про «помилку», тоді в ситуації атаки бойовими дронами він використає такий самий підхід.

Які висновки з описаної ситуації маємо зробити ми?

Ключовим є те, що сьогодні лише українська армія готова до протистояння у війні з використанням дронів, роботів і штучного інтелекту. Як сказав генерал Келлог: у виробництві та застосуванні дронів українські військові випередили Пентагон. Це ще одне підтвердження того, що Україна захищає не лише власну незалежність, а й усю Європу та НАТО.

Отже, всупереч російській пропаганді та всім, хто на Заході кричить, що «це не наша війна», очевидним є геть інше. Це Україна стала своєрідним «донором» безпеки під час агресії Росії та її авторитарних союзників проти свободи, демократії та всього Заходу.

Лист Трампа до членів НАТО з погрозами не накладати нових санкцій проти Росії й тих, хто їй допомагає, продемонстрував слабкість позицій Вашингтона. Після семи місяців намагань запровадити мир в Україні, єдине, на що він спромігся, – це повторення брехні про «війну Байдена і Зеленського» та звинувачення союзників. Від Путіна він не може отримати нічого і навіть не намагається цього робити.

Наполягання польської влади на визнанні всім НАТО і, зокрема, США факту навмисного характеру російської атаки підсилює зусилля для отримання Україною гарантій безпеки, які – за словами президента Володимира Зеленського – по суті готові. Виконання зобов’язань, узятих США щодо захисту Польщі, продемонструє, що вони серйозно ставитимуться й до подібних зобов’язань стосовно України. Бо ж, як говорить італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, гарантії безпеки для України – це по суті стаття 5 Вашингтонського договору.

І нарешті. Російська дронова атака проти Польщі вкотре продемонструвала, що спосіб завершення війни й мир на нашій землі залежать у першу чергу від героїзму й професійності Збройних сил України, виробничих потужностей українського ВПК, стійкості нашого народу й держави. Усе інше – це додаток, а не навпаки. Жоден Трамп миру не принесе українцям у подарунок.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Польща Німеччина армія війна Дональд Трамп військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Феміда орієнтує підозрювану на укладання угоди про визнання винуватості
Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати… Судові хроніки
Сьогодні, 13:15
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Смертельна ДТП сталася близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві
У Києві сталася ДТП за участю військового авто. Серед загиблих – поліцейський (фото)
8 вересня, 12:17
Кадиров заявив, що цілей так званої СВО ще не досягнуто
Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні
7 вересня, 15:18
Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
4 вересня, 19:07
Прикордонник Святий Патрік показує, яку інформацію про нього поширюють Telegram-канали окупантів
Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника
31 серпня, 21:14
Меморіал з іграшок та квітів у пам'ять загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 28 серпня
Жалоба. Що для неї треба: закон чи совість?
30 серпня, 09:16
Апеляційний суд визнав штраф у $500 млн «надмірним»
Суд скасував півмільярдний штраф у справі про шахрайство Трампа
21 серпня, 21:36
Касетні боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня, 10:51

Микола Княжицький

Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?
І цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і надану підтримку
І цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і надану підтримку
Хто реально може гарантувати безпеку України
Хто реально може гарантувати безпеку України
Коли закінчиться війна? Відповідь після зустрічі у Білому домі
Коли закінчиться війна? Відповідь після зустрічі у Білому домі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2025
12K
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
3179
Нова мовна омбудсменка: Я ніколи не сприймала пісні Сердючки як російські
2560
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
2550
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua